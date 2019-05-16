Peş peşe bulunan 5 ceset: Ortaçağ tipi bir tarikat şüphesi?

Olay, Torsten W. isimli bir adam ile iki kadının daha Bavyera'da bir otel odasında ölü bulunması ile ortaya çıktı.

Tarikatın lideri olduğu değerlendirilen 53 yaşındaki Torsten W. ile 33 yaşındaki Kerstin E. isimli kadın, arbalet oklarıyla öldürülmüşlerdi ve odadaki yatakta el ele yatıyorlardı.

Aynı odadaki bir diğer cansız beden ise Farina C. isimli kadına aitti. O da boynundan okla vurulmuştu.

Odada Torsten W. ve Kerstin E.'ye ait vasiyetler de bulundu.

Alman polisinin değerlendirmesine göre, Farina C. isimli kadın, istekleri doğrultusunda yataktaki çifti öldürdükten sonra intihar etti.

Polis, bu ölümleri, Almanya'nın Wittingen kentindeki iki ölümle daha ilişkilendiriliyor.

Alman polisi, Pazartesi günü Farina C. isimli kadının yaşadığı evde, 35 ve 19 yaşlarında iki kadının cansız bedenlerini bulmuştu.

KADINLARI 'EFENDİLERİ GİBİ' YÖNETİYOR

Olayla ilgili Alman medyasında yer alan haberlerde, Torsten W. isimli adamın kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

53 yaşındaki adamın, fiziksel güç ve psikolojik yönlendirme ile kadınları tarikat lideri gibi yönettiği ifade ediliyor.