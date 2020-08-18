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  4. Son dakika! Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 07:03 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde düğmeye basılırken, İstanbul merkezli 16 ilde de FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika! Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun TSK'de aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE DE DÜĞMEYE BASILDI

FETÖ)'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

16 ilde 62 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyon, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapıldı.

(AA)

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