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Peugeot elektrikli spor otomobil üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2020 yılından itibaren yeni elektrikli bir spor otomobil modeli üreteceğini açıkladı.

Peugeot elektrikli spor otomobil üretecek

Son yıllarda elektrikli modellere yönelmeye bsaşlayan otomobil üreticilerine Peugeot da katılıyor. Firma 2020 yılında elektrikli spor otomobilini piyasaya süreceğini açıkladı.

Peugeot’nun Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yaptığı Yeni Peugeot 3008 Hybrid4 ve Yeni 508 Sedan ile SW Hybrid modelleri markanın dönüşümünü ve 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerini de kapsayan elektrikli araç hamlesine yönelik ivmeyi gözler önüne seriyor.

DNA’sına sadık kalarak ürün hamlesini sürdüren Peugeot, müşterilerine 2020 yılından itibaren yüksek performanslı, düşük emisyonlu elektrikli spor otomobiller sunacak. Bu elektrikli spor otomobiller Peugeot Sport ekipleri ile birlikte geliştirilecek ve otomotiv endüstrisini baskı altına alan CO2 emisyonlarını azaltılma hedefine katkıda bulunacak.

Peugeot WRX şampiyonasından çekiliyor
Yeni elektrikli araçları geliştirmek için kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen Peugeot, bu nedenle 2018 sezonu sonunda WRX şampiyonasından çekilmeye karar verdi.

Peugeot markası, 2021 yılına kadar WRX termal şampiyonluğunun elektrik modu ile ilgili belirsizliğin yaşandığı bir ortamda bu yeni araçların geliştirilmesine odaklanmaya karar verdi. Bunun sonucunda bu mücadele, Peugeot’nun takviminden silinip oluşturulan plana uygun olarak markanın ilk elektrikli performans aracı ile 2020 yılında tanışacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Peugeot otomobil

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