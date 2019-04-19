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"Peygamberler şehri"nde Beraat Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Berat Kandili Şanlıurfa'daki camilerde manevi coşku içinde eda edildi

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Çevre illerden gelen çok sayıda kişi, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen yer ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Aydın'dan ailesiyle gelen Önder İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Balıklıgöl'ün manevi atmosferinden etkilendiklerini ifade ederek, bu özel geceyi burada geçirmek istediklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili cami ibadet Şanlıurfa

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