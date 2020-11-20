Pfizer ve BioNTech, koronavirüs aşısı için FDA’ya resmi başvuru yaptı

Koronavirüs salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortaklaşa geliştirdikleri "BNT162b1" adlı koronavirüs aşısının 18 Kasım’da virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğu duyurmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ardından Pfizer ve BioNTech, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım onayı için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Pfizer ve BioNTech, beklenen başvuruyu FDA’ya yaptı. FDA, aşıyla ilgili verileri inceleyerek, güvenli olup olmadığını karar verecek. FDA’nın onay sürecinin ne kadar süreceği ise bilinmiyor. ABD’de aşının onaylanması durumunda öncelikle kimlere yapılacağına ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) karar verecek.

Pfizer Başkanı ve CEO’su Dr. Albert Bourla resmi başvurudan önce yaptığı açıklamada, "Küresel olarak Kovid-19 vakalarında endişe verici bir artış görmeye devam ettiğimiz için, güvenli ve etkili bir aşı sağlama çalışmalarımız hiç bu kadar acil olmamıştı" demişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki tıbbi düzenleyicilere "sürekli başvurular başlattıklarını" ve "önümüzdeki günlerde dünya çapındaki diğer düzenleyici kurumlara başvuruda bulunmayı" planladıklarını ifade etti.