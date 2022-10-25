Philips Airfryer vs Tefal Actifry karşılaştırması ve kullanıcı yorumları

Airfryer, azıcık yağda kızartma yapabilme becerisiyle ön plana çıkan ürünler arasında bulunuyor. Bunun yanında Actifry ise hem karıştırma fonksiyonu, hem az yağ ile lezzetli yemekleri otomatik olarak pişirebilmesiyle ön plana çıkıyor. Gelin birlikte az yağ kullanarak sağlıklı yemekler yapabilen Philips Airfryer ve Tefal Airfryer modellerinin karşılaştırmasını yapalım.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün teknik özellikleri

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, son zamanların en çok tercih edilen fritözlerinden biri. 1400 Watt güce sahip ürün, üstün özellikleriyle kullanıcıları kendisine hayran bırakıyor. 0,8 kilogram yani toplamda 4,1 litre hacmi olan cihaz, dört kişiye yetecek porsiyonda yemek pişirebilir. Rapid air teknolojisi ile sıcak havayı döndürerek yemekleri çok az yağ ile kızartma tadında pişiriyor. Aynı zamanda yemeklerin içinin yumuşacık, dışının ise çıtır bir şekilde pişmesini sağlıyor. Kızartmaları sağlıklı bir şekilde pişirmeye olanak tanıyan ürün ile sıcak havayı kullanarak %90 daha az yağ kullanıp kızartma yapmak mümkün. Her türlü yemek için kullanabileceğiniz fritöz; kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma ve ısıtma fonksiyonlarına sahip. Yemeğin zevkini istediğiniz an çıkarmanız için sıcak tutma moduna basarak yemeği 30 dakikaya kadar sıcak tutabilirsiniz. Bunun yanı sıra zamanlayıcı özelliği bulunan fritöz, hazırladığınız yemeği istediğiniz zamanda pişirebilir. NutriU uygulamasıyla entegre çalıştığı için 350'den fazla sağlıklı tarife erişim imkânı sunar. Cihazın ayrılabilir parçalarının tamamı bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede temizliği oldukça kolay olan ürün, kullananların kalbini fetheder. Aynı zamanda modelin Quick Clean özellikli yemek pişirme sepeti, teflon kaplamayla kaplı olduğu için kolay bir şekilde temizlenir. Philips Airfryer karşılaştırmasına ürünün avantajlarına bakarak devam edelim.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Philips HD9252/90 Airfryer avantajları:

%90 daha az yağ ile kızartma yapma imkânı sağlar. İsteyenler hiç yağ kullanmadan yiyecekleri pişirebilir.

Markanın Airfryer konusunda 10 yılı aşan uzmanlığı var.

Uygulama ile kişiselleştirilmiş tariflere ulaşma şansı sunar.

Benzersiz deniz yıldızı tasarımı sayesinde daha iyi hava dolaşımı sağlar.

Önceden ayarlanmış programları sayesinde tek tuşla yemek pişirmeye olanak tanır.

4,1 litre ve XL boyutunda kapasitesi ile dört porsiyonluk yemek pişirmek mümkün.

Dezavantajları:

Kalabalık aileler için iç haznesinin yetersiz kalması.

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, kullanıcılardan iyi not alan sıcak hava fritözlerinden biri. Kullanıcılar; genellikle ürünün çok pratik olduğunu, yemekleri hızlı bir şekilde pişirdiğini ve temizlemesi kolay bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Marka ve servis olarak da kullananlardan olumlu yorumlar alan ürün, mobil uygulaması sayesinde beğeniliyor. Bir kullanıcı, sadece bir yemek kaşığı yağ kullansa dahi kızartmalarının derin yağda kızarmış gibi piştiğini belirtmiş.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün teknik özellikleri

Sıfır yağda veya çok az yağ kullanarak yemek pişirmek isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alan Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz, gıdaların besin değerlerinin kaybolmasını önlüyor. Bu sayede hem sağlıklı hem lezzetli yemekler pişirilebiliyor. Dokuz farklı otomatik pişirme menüsü olan ürün, yemek yaparken başında bekleme derdinden sizi kurtarıyor. Her bir malzeme için optimum ısı ayarını otomatik olarak ayarlayarak pişirme süresini belirleyen cihaz, akıllı teknolojisi sayesinde verimli çalışır. Tek adımda pişirme adı verilen bu akıllı teknoloji özelliği sayesinde zamandan tasarruf edilebiliyor. Ürünün geniş dokunmatik ekranı, kolay bir kullanım imkânı sunuyor. Gecikmeli başlatma ve sıcak tutma özellikleriyle zamanı istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. 70 ile 220 derece arasında çalışan termostatı ve 1350 Watt gücündeki rezistansıyla model, hızlı bir şekilde yemek pişirme imkânı sağlar. 1,2 kilogram büyüklüğünde yemek kapasitesi bulunan haznesi ise toplamda altı kişiye kadar yemek pişirmenize yardım eder. MyActifry mobil uygulamasına da sahip ürün, bu uygulama üzerinden 300 farklı tarifi kullanıcılara sunuyor. Fritözün çıkarılabilir parçaları ise direkt olarak bulaşık makinesinde yıkanabildiği için ürün, kolay temizlenebiliyor.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün avantaj ve dezavantajları

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz avantajları:

Dual motion teknolojisi, sıcak hava ve otomatik karıştırma özelliklerini bir araya getirir. Bu sayede başında beklemeden yemek yapmak mümkün.

Çok az veya hiç yağ kullanmadan kızartma ve pişirme yapma imkânı sunar.

Dokuz farklı pişirme menüsüyle kızartma, atıştırmalık, mini sarma ve börek, et ve sebze topları hatta tatlı yapabilirsiniz.

Altı kişiye kadar porsiyon pişirebilen haznesiyle kalabalık aileler için ideal.

Geniş tarif seçenekleri oluşturur.

İç hazne ve karıştırma aparatına kadar her parçası makinede yıkanabilir.

10 yıl boyunca parça ve onarım garantisi verir.

Koku ve ses çıkarmadan çalışır.

Çift yönlü dönen karıştırma aparatı kolay kullanım sağlar.

Dezavantajları:

Pişirme süresinin uzun sürmesi.

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz'ün kullanıcı yorumları

Tefal FZ7600 Actifry Genius Fritöz, genel olarak kullanıcılardan olumlu yorumlar alan bir ürün. Özellikle dual motion özelliği sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bir kullanıcı, yemek yaparken başında bekleme derdinin olmadığı için ürünü tercih ettiğini, çalışan kadınlar için çok faydalı bir özellik olduğunu belirtmiş. Fritözün pişirme ayarlarını da beğenen kullanıcılar, kendi kızartma programıyla patates yaptığında çok lezzetli olduğunu söylemiş. Hatta bir kullanıcı, çocuklarının yemek yapma becerilerini geliştirmek için ürünü kullandığını ifade etmiş.

Alternatif Ürünler

"Philips Airfryer mı, Tefal Actifry mı?" diye karar veremeyenler için bu iki markanın alternatif ürünlerine de bakalım.

1. Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer

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Tefal FW2018 Easy Fry & Grill & Steam+ Yağsız Fritöz Airfryer, üçü bir arada teknolojiyi bir arada sunuyor. Ürün, sıcak hava ile kızartma ve ızgara yapmasının yanında aynı zamanda bir buharlı pişirici. 0 ile 200 derece arasında çalışabilen cihaz, yedi farklı otomatik programa sahip.

2. Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz

Büyük aileler için ideal olan Philips HD9867/90 Airfryer XXL Smart Sensing Fritöz ile çok porsiyonlu yemekler yapmak mümkün. Ürüne ait çalışma programlarının olmasının yanında kendi hazırladığınız programları da cihaza kaydedebilir, istediğiniz anda hemen kullanabilirsiniz. NutriU uygulamasıyla 200'den fazla tarif ile gelen ürün, aynı zamanda Smart Sensing teknolojisi ile çalışır.

3. TEFAL FR3140 Süper Uno Zamanlayıcılı Fritöz

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2,2 litre hazne kapasitesine sahip TEFAL FR3140 Süper Uno Zamanlayıcılı Fritöz yemek yapma kapasitesine sahip. Altı kişiye kadar yemek yapmaya yardım eden fritözle oldukça lezzetli kızartmalar yapmak mümkün. Bulaşık makinesinde yıkanabilen malzemeleri sayesinde kolay bir şekilde temizlenen model, favori mutfak ürününüz hâline gelecek.

4. Philips Hd9270/66 Air Fryer Gri Izgara Telli Fritöz

Philips Hd9270/66 Air Fryer Gri Izgara Telli Fritöz, az yağ kullanarak veya hiç kullanmadan yemek yapmanın en zevkli yolu. Deri dondurucuda soğutulmuş atıştırmalıklar, taze patetes, et, tavuk, balık, ızgara, sebze ve hatta pasta gibi yiyecekleri fritöz ile pişirmek mümkün. Ürünün 6,2 litre hazneli bölmesi yaklaşık 1.2 kilogram yemek pişirebiliyor.