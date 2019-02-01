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Photoshop çılgınlığına karşı savaş açtılar! Selülitli tanıtım yorum yağmuruna tutuldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Vücut pozitifliği akımına iddialı ürünleriyle dikkat çeken iç çamaşırı firması Fashion Nova da dahil oldu. Bu zamana kadar tıpkı diğerleri gibi kusursuz güzellik anlayışıyla hareket eden firma selülitleriyle dikkat çeken büyük beden bir modelle çalıştı. Firma fotoğrafları paylaşırken Photoshop'a da başvurmadı.

Photoshop çılgınlığına karşı savaş açtılar! Selülitli tanıtım yorum yağmuruna tutuldu

Moda markaları çoğu zaman kadınların bedenlerini sosyal medyada gerçekçi olmayan betimlemeleriyle eleştiriliyor.

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Aşırı photoshop yüzünden çoğu modeli zaman zaman tanıyamıyoruz gözümüze hoş gelmiyor.

Ancak son zamanlarda birçok firma farklılıkları olan birçok modelle çalışmaya başlayarak dayatılan kusursuzluk algısını teker teker yıkmaya başladı.

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Bunlardan biri de seksi iç çamaşırlarıyla adını duyuran Fashion Nova oldu.

Firma büyük beden modeller Vanezia Cruz ve Natalia Lorenzo ile çalışarak photoshopsuz görsellerini paylaştı. Moda tutkunlarıysa modellerin çatlak ve selülitlerini görünce firmanın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Gelen yorumlarından bazıları ise şöyle: ''Sonunda gerçek bir büyük beden model, gerçek güzellikleri sergilediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasına ihtiyacımız var.''

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Fashion Nova'nın Curve iç çamaşırı serisi, 3XL ebatlarda mevcut olan bikini ve iç çamaşırı seçeneklerine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fashion Nova Vanezia Cruz Natalia Lorenzo

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