Photoshop çılgınlığına karşı savaş açtılar! Selülitli tanıtım yorum yağmuruna tutuldu

Moda markaları çoğu zaman kadınların bedenlerini sosyal medyada gerçekçi olmayan betimlemeleriyle eleştiriliyor.

Aşırı photoshop yüzünden çoğu modeli zaman zaman tanıyamıyoruz gözümüze hoş gelmiyor.

Ancak son zamanlarda birçok firma farklılıkları olan birçok modelle çalışmaya başlayarak dayatılan kusursuzluk algısını teker teker yıkmaya başladı.

Bunlardan biri de seksi iç çamaşırlarıyla adını duyuran Fashion Nova oldu.

Firma büyük beden modeller Vanezia Cruz ve Natalia Lorenzo ile çalışarak photoshopsuz görsellerini paylaştı. Moda tutkunlarıysa modellerin çatlak ve selülitlerini görünce firmanın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Gelen yorumlarından bazıları ise şöyle: ''Sonunda gerçek bir büyük beden model, gerçek güzellikleri sergilediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasına ihtiyacımız var.''

Fashion Nova'nın Curve iç çamaşırı serisi, 3XL ebatlarda mevcut olan bikini ve iç çamaşırı seçeneklerine sahip.

