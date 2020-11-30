Photoshop efekti veriyor! Sadece 5 dakikada yapılan makyajın püf noktası

Profesyonel bir makyaj sanatçısından, her türden temel makyajı sadece beş dakikada yapmanıza izin verecek bazı sırları ortaya çıkarmasını istedik.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

İyi makyaj her şeyden önce iyi hazırlanmış cilde bağlıdır. Her cilt tipinin nemlendirilmesi gerekir. Türünüze ve mevsime göre cilt bakımınızı seçin:

Yaz aylarında hafif dokuları ve sıvıları seçmek en iyisidir.

Kışın daha kalın kremler ve yağlar seçin.

Tüm yıl boyunca serum ve özel göz çevresi bakımı uygulayın.

CİLDİNİZİ AYDINLATIN

Tüm gölgeli yüz bölgelerine (göz altı, gülümseme çizgilerinizde, alt dudağınızın altına) ve belirgin bölgelere (burun kemeri ve elmacık kemikleri) hafif hareketlerle highlighter uygulayın. Cildi görsel olarak pürüzsüzleştirmek ve saniyeler içinde "photoshop efekti" oluşturmak için aydınlatıcıları da kullanabilirsiniz. Ürünü parmak veya sentetik fırça ile gölgelendirmek önemlidir.

Unutmayın: Cildiniz yağlıysa, bu numarayı dikkatli kullanın ve kuru dokular seçin.

Kuru cilde sahip kadınlar yağlı dokular kullanmalıdır. Ve cildiniz pul pul dökülüyorsa, bu fikri tamamen bir kenara bırakın çünkü parlak parçacıklar sadece kusurları vurgulayacak ve tam tersi izlenimi verecektir.