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Photoshop efekti veriyor! Sadece 5 dakikada yapılan makyajın püf noktası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çarpıcı görünmek için aynanın önünde saatler harcamanıza gerek yok sadece birkaç küçük güzellik sırrını bilmeniz gerekiyor.

Photoshop efekti veriyor! Sadece 5 dakikada yapılan makyajın püf noktası

Profesyonel bir makyaj sanatçısından, her türden temel makyajı sadece beş dakikada yapmanıza izin verecek bazı sırları ortaya çıkarmasını istedik.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

İyi makyaj her şeyden önce iyi hazırlanmış cilde bağlıdır. Her cilt tipinin nemlendirilmesi gerekir. Türünüze ve mevsime göre cilt bakımınızı seçin:

Yaz aylarında hafif dokuları ve sıvıları seçmek en iyisidir.
Kışın daha kalın kremler ve yağlar seçin.
Tüm yıl boyunca serum ve özel göz çevresi bakımı uygulayın.

CİLDİNİZİ AYDINLATIN

Tüm gölgeli yüz bölgelerine (göz altı, gülümseme çizgilerinizde, alt dudağınızın altına) ve belirgin bölgelere (burun kemeri ve elmacık kemikleri) hafif hareketlerle highlighter uygulayın. Cildi görsel olarak pürüzsüzleştirmek ve saniyeler içinde "photoshop efekti" oluşturmak için aydınlatıcıları da kullanabilirsiniz. Ürünü parmak veya sentetik fırça ile gölgelendirmek önemlidir.

Unutmayın: Cildiniz yağlıysa, bu numarayı dikkatli kullanın ve kuru dokular seçin.

Kuru cilde sahip kadınlar yağlı dokular kullanmalıdır. Ve cildiniz pul pul dökülüyorsa, bu fikri tamamen bir kenara bırakın çünkü parlak parçacıklar sadece kusurları vurgulayacak ve tam tersi izlenimi verecektir.

DUDAK PARLATICISI UYGULAYIN VE KAŞLARINIZIN ALTINI ÇİZİN

Kaşlarınızı fırçalayın ve biraz şeffaf veya renkli kaş jeli uygulayın.
Günlük kullanım için yoğun renge gerek yok. Günümüzde hafif tonlar moda.

Renkli bir dudak balsamı ile dudaklarınıza hafifçe dokunun ve doğal dağılım için bunları birbirine bastırın. Bu kadar!

ALLIK SEÇİMİ

Aşırı parıltıdan kaçının taze görünmesi için cilt tipinize göre mat bir allık rengi kullanın.

GÖZLERİNİZİ ÖNE ÇIKARIN

Gözünüzün çevresini eyeliner ile altını çizin ve biraz gölgeleyin.
Rengi kirpiklerinize mümkün olduğunca yakın uygulamaya çalışın. İdeal olarak, aralarına uygulayın bu onları daha koyu ve daha yoğun gösterecektir.

ELMACIK KEMİĞİ ÖNE ÇIKARIN

Elmacık kemiklerinizin altını çizin: Elmacık kemiğinin altına kulağın üst kısmına doğru bir çizgi çekin. Başlangıçta çizgi daha geniş olmalıdır. Çizgiyi iyi gölgeleyin.

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