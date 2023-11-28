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Piknik yapmak için gittiler, sofrayı ayılara bırakıp kaçtılar! Korku dolu anlar kamerada

28.11.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen grup, ayılarla karşılaştı. Korkuyla araçlarına binen gençler, kurdukları sofrayı ise ayılara bırakmak zorunda kaldı. Ayılar da sofradaki yiyecekleri yiyip, bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte korku dolu o görüntüler...

Mavi ve yeşilin tonlarını barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son günlerde bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği ayılarla gündeme geliyor.

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Bölgede her geçen gün sayıları artan ayılar, yiyecek bulabilmek için artık araçların önlerine ve halkın piknik yaptığı alanlara geliyor. İki gün önce, akşam saatlerinde piknik yapmak için bölgeye gelen 5 kişilik arkadaş grubu da ayılarla karşılaştı.

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Yiyeceklerini hazırlayan ve sofralarını kuran gençler, yanlarına gelen ayılar nedeniyle büyük panik yaşadı. Gençler korkuyla araçlarına koşarken, ayılar ise sofradaki yiyecekleri yiyip, bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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'BURASI VAHŞİ YAŞAM ALANI'

Bölgede uzun yıllardır gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de gençlerin bu anına tanıklık etti.

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Önen, ayıların yiyecek kokusuna geldiğini ve oldukça tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, "Havalar soğumasına rağmen ziyaretçiler bölgeye gelmeye devam ediyorlar. Bu gençler de ayılardan habersiz bölgede piknik yapmak istediler. Masalarını kurdular, tatlılarını, çaylarını yerleştirdiler. Daha sonra da tanık olduğumuz gibi ayılar gelmeye başladı. Gençler ayıları görünce can havliyle kaçtılar. Araçlarına binerek canlarını zor kurtardılar. Bütün tatlıları, yemeklerini ve pastalarını ortada bıraktılar. Bölgede bu tür saldırılarla çok sık karşılaşıyoruz. Burası vahşi yaşam alanı. Burada insanlarla vahşi hayvanlar sık sık karşı karşıya gelebilmektedir. Bu da tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Bizler zaten buralarda piknik yapılmasını önermiyoruz. Tehlikeli bir ortam. Burada ayılar, kurtlar bulunabilmektedir. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.

(DHA)

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ayı piknik
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