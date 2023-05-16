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  4. Piknikte 4 kişi boğularak can vermişti! Kahreden olayla ilgili harekete geçildi

Piknikte 4 kişi boğularak can vermişti! Kahreden olayla ilgili harekete geçildi

16.05.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaş da boğularak hayatını kaybetti. Piknik faciasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimi ve piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte detaylar...

Piknikte 4 kişi boğularak can vermişti! Kahreden olayla ilgili harekete geçildi

Feci olay, geçtiğimiz hafta sonu Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar Lisesi’nde öğrenim gören lise son sınıf öğrencisi gençler öğretmenleri ile birlikte yıl sonu pikniği için tabiat parkına geldi. Gençlerden birisi burada bulunan göletin üzerindeki köprüye çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada ismi öğrenilmeyen genç dengesini kaybederek gölete düştü. Bunu gören arkadaşları Mehmet Can Küçükoğlu ile Ramazan Aydın suya atladı. Onlar da boğulmaya başlayınca bu defa içlerinden birinin ve öğrencileri getiren servisin şoförü olduğu belirtilen Yusuf Kezer ve Halil Erkan’da suya atladı. Ancak onlarda boğularak suda kayboldu.

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Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışma ile yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da okul yönetimi ile piknikte görevli öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar piknik boğulma

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