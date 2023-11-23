Pınar Altuğ'u kızdırdılar! "Politik konulara karışamadığımız gibi..."

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor. Zaman zaman paylaşımlarına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken oyuncuyu yine sinirlendirdiler.

Londra'ya giden oyuncuya "Filistin yürüyüşleri vardı Türkiye'de kılınızı kıpırdatmadınız bari onlarla yürüyüşe katılsaydınız" diyen bir takipçiye yanıt sert oldu.

Pınar Altuğ bu yoruma "Ölen her evlat ayrı ayrı kıymetli ama maalesef buradaki paylaşımlar işe yaramıyor, sokakta çıkıp bağırmak da yaramıyor. Politik konulara karışamadığımız gibi içimiz acıyarak seyirci kalıyoruz. Dünya liderleri dur demeliyken demiyor siz de instagram'da ava çıkıp gördüğünüz insanlara saldırıyorsunuz" diyerek sert çıktı.





