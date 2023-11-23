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  4. Pınar Altuğ'u kızdırdılar! "Politik konulara karışamadığımız gibi..."

Pınar Altuğ'u kızdırdılar! "Politik konulara karışamadığımız gibi..."

23.11.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Ailesiyle tatile çıkan oyuncu Pınar Altuğ gelen bazı yorumlara sinirlendi. Mutlu bir evliliği olan ve bir kızı bulunan Altuğ paylaşımına fotoğraftan alakasız bir eleştiri gelince sinirlendi ve bakın ne dedi.

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor. Zaman zaman paylaşımlarına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken oyuncuyu yine sinirlendirdiler.

Londra'ya giden oyuncuya "Filistin yürüyüşleri vardı Türkiye'de kılınızı kıpırdatmadınız bari onlarla yürüyüşe katılsaydınız" diyen bir takipçiye yanıt sert oldu.

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Pınar Altuğ bu yoruma "Ölen her evlat ayrı ayrı kıymetli ama maalesef buradaki paylaşımlar işe yaramıyor, sokakta çıkıp bağırmak da yaramıyor. Politik konulara karışamadığımız gibi içimiz acıyarak seyirci kalıyoruz. Dünya liderleri dur demeliyken demiyor siz de instagram'da ava çıkıp gördüğünüz insanlara saldırıyorsunuz" diyerek sert çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Oyuncu
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