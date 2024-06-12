Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kızları Su ile davette! Anne-babasının bakışları dikkat çekti

1994 yılında Miss Turkey yarışmasının birincisi ve fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile evliliğinden bir kızı var.

Gözlerden uzak büyüttüğü kızları Su'yu son dönemlerde davetlere de getiren çift bir davet sonrası görüntülendi.

Şimdilerde 15 yaşında genç kız olan Su güzelliği ve sadeliğiyle anne babasının önüne geçti.

DURU GÜZELLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

İleride ne olmak istediği sorulan Su, "Sette büyüdüm onlardan onu gördüm tabii büyüdükçe fikirlerim de değişiyor. Oyunculuğu her zaman istiyorum" derken anne ve babasının hayranlık ve gurur dolu bakışları da gözlerden kaçmadı.

Su'nun güzelliğine ise sosyal medyada "Ne kadar güzel", "Çok duru", "Anne ve babasının gururu" yorumları yapıldı.







