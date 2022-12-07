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Pınar Deniz'in çok konuşulan Altın Kelebek Ödül Töreni konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı!

07.12.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'en iyi kadın oyunu' ödülünü kazandı. Altın Kelebek'ini alan Deniz yaptığı ödül töreni konuşmasıyla günlerce gündemden düşmedi. Pınar Deniz'in konuşma metninin 5 yıl önce bir törende konuşan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın konuşmasıyla benzer olduğu ortaya çıktı.

Pınar Deniz'in çok konuşulan Altın Kelebek Ödül Töreni konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı!

Yaptığı konuşmada 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı' diyen Pınar Deniz sosyal medyanın gündeminde yer alarak tepki toplamıştı. Bazı ünlü oyuncular Pınar Deniz'i eleştiren tweetleri de beğenerek fikrini beyan etmişti.

ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI RİHANNA'DAN ALINTI ÇIKTI

Yargı dizisyle son dönemlerde yıldızı parlayan Pınar Deniz her yıl ilgi odağı olan Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

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Pınar Deniz ödülünü aldığı sırada şu sözlere yer verdi;
"Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı"

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Sosyal medyada belirli bir kesim Deniz'in bu konuşmasını eleştirdi. Eleştirilerin sebebi dünyayı kurtakmak için oyunculuğu seçtiğini belirtmesiydi. Kimilerine göre alakasız görülen bu durum kimilerine göre normal karşılandı.

Pınar Deniz'in ödül konuşmasıyla Rihanna'nın yıllar önceki Harvard konuşması birbirine çok benzetildi.

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İşte Rihanna'nın konuşması;
"5 veya 6 yaşlarındayken reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz bu reklamlarda '25 Cent verebilir bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz.' diyordu. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm çocukları kurtarabilmek için kaç tane 25 Cent biriktirebileceğimi merak ediyorum ve kendime şöyle dedim 'büyüdüğümde, zengin olduğumda, dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım."

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