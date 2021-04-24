Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi Aşkın Kıyameti filminin setinden ilk fotoğrafı paylaştı

Başrollerinde Pınar Deniz ve Boran Kuzum’un yer aldığı Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimleri kısa bir süre önce başladı. Filmde başrolde yer alan Pınar Deniz ve Boran Kuzum, ekranın unutulmaz dizilerinden Vatanım Sensin’de de birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Netflix için çekilen filmde rol alan diğer bir isimse Yiğit Kirazcı.

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde, filmin setinden Zeynep Tokuş ile bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımının ardından bir başka paylaşım daha geldi.

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı filmin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan’a ait. Başarılı isimleri yan yana getiren film merakla bekleniyor!





