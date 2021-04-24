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  4. Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi Aşkın Kıyameti filminin setinden ilk fotoğrafı paylaştı

Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi Aşkın Kıyameti filminin setinden ilk fotoğrafı paylaştı

24.04.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol alan Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi bu sefer Aşkın Kıyameti adlı filmde başrolleri paylaşıyor. İkili setten ilk fotoğrafı paylaştı.

Pınar Deniz ve Boran Kuzum ikilisi Aşkın Kıyameti filminin setinden ilk fotoğrafı paylaştı

Başrollerinde Pınar Deniz ve Boran Kuzum’un yer aldığı Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimleri kısa bir süre önce başladı. Filmde başrolde yer alan Pınar Deniz ve Boran Kuzum, ekranın unutulmaz dizilerinden Vatanım Sensin’de de birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Netflix için çekilen filmde rol alan diğer bir isimse Yiğit Kirazcı.

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde, filmin setinden Zeynep Tokuş ile bir fotoğraflarını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımının ardından bir başka paylaşım daha geldi.

Zeynep Tokuş setlere geri döndü ama...Zeynep Tokuş setlere geri döndü ama...

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı filmin senaryosu ise Yılmaz Erdoğan’a ait. Başarılı isimleri yan yana getiren film merakla bekleniyor!

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Anahtar Kelimeler:
Boran Kuzum Pınar Deniz
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