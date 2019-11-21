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Pirinç suyunu artık atmayacak, cildiniz için kullanacaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğunlukla pilav yaparken kullandığımız pirinç suyunu atıyoruz ancak güzellik yararını öğrendikten sonra artık atmayacaksınız. İşte pirinç suyunun kavanozda bekletilmeniz için bir neden.

Pirinç suyunu artık atmayacak, cildiniz için kullanacaksınız

Pirinç suyunu israf etmek yerine onu başka bir amaç için kullanabilirsiniz. İçinde bir sürü antioksidan, mineral, B ve E vitaminleri bulunan pirinç suyu Asya'da nesilden nesile kullanılıyor. Ayrıca pitera adı verilen bir şey de içeriyor. Bu, cildinizin yaşlanması ile mücadele eden bir madde.

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Pamuklu bir pedin üzerine pirinç suyu koyun ve cildinize uygulayın. Sudaki B vitamini yeni cilt hücrelerinin büyümesini teşvik eder ve ayrıca gözeneklerinizi küçültür. Yüzünüzdeki küçük çizgiler kaybolacak ve güzel pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. Bunlar, pilavınızı pişirdiğiniz suyu atmamak için harika nedenler.

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