Pişmaniye tasvirli stat kapılarını açıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadyumu'nda ilk düdük, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmada çalacak.

Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla kapılarını ilk defa açacak olan stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anı görünümündeki dış cephesiyle ilgi çekiyor.

Vali Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'ye yeni bir stadyum kazandırıldığını belirterek, kente yakışan bu stadyumun seyirciler tarafından doldurulmasını ve Kocaelispor'un daha üst liglerde mücadele etmesini arzuladıklarını, kentin gelişimi için bu tür yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Aksoy, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması durumunda Kocaeli'de uluslararası müsabakaların yapılacağını vurgulayarak, "Her yönüyle uluslararası standartlarda UEFA kriterlerine uygun bir stada kavuşmuş olmaktan Kocaeli olarak memnuniyet duymaktayız. Stadyumu her noktada daha etkin alanda kullanmak adına birçok faaliyeti yürütmek istiyoruz. Sadece 15 günde bir maç yapılan değil, stadın daha hareketli ve sürekli kullanılır bir konumda olması bizim de arzumuz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.