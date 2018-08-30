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Pişmaniye tasvirli stat kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: - "Her yönüyle uluslararası standartlarda UEFA kriterlerine uygun bir stada kavuşmuş olmaktan Kocaeli olarak memnuniyet duymaktayız. Stadyumu her noktada daha etkin alanda kullanmak adına birçok faaliyeti yürütmek istiyoruz" - "33 bin kişilik stadyumda daha fazla seyircinin olacağı ve daha üst liglerde mücadele eden bir Kocaelispor'u görmek istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde bu başarıların yakalanması adına Kocaelispor'a desteklerin artması hepimizin arzusu"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dış cephesi kentin simgesi pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olan Kocaeli Stadyumu'nda ilk düdük, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmada çalacak.

Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayla kapılarını ilk defa açacak olan stadyum, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anı görünümündeki dış cephesiyle ilgi çekiyor.

Vali Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'ye yeni bir stadyum kazandırıldığını belirterek, kente yakışan bu stadyumun seyirciler tarafından doldurulmasını ve Kocaelispor'un daha üst liglerde mücadele etmesini arzuladıklarını, kentin gelişimi için bu tür yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Aksoy, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapması durumunda Kocaeli'de uluslararası müsabakaların yapılacağını vurgulayarak, "Her yönüyle uluslararası standartlarda UEFA kriterlerine uygun bir stada kavuşmuş olmaktan Kocaeli olarak memnuniyet duymaktayız. Stadyumu her noktada daha etkin alanda kullanmak adına birçok faaliyeti yürütmek istiyoruz. Sadece 15 günde bir maç yapılan değil, stadın daha hareketli ve sürekli kullanılır bir konumda olması bizim de arzumuz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor'un transfer yasağına konu olan borçlarının kapatılması için başlatılan "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla yardım kampanyasıyla ilgili de konuşan Aksoy, şunları söyledi:

"Kentin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek Kocaelispor için bir kampanya başlattık. Valiliğimiz koordinasyonunda siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimizle bir araya geldik ve bir yardım hesabı açarak vatandaşlarımızdan, Kocaeli'de yaşayan, çalışan bütün insanlarımızdan Kocaelispor'a destek yapmalarını istedik. Bu konuda herkesi Kocaelispor'a destek olmaya davet ediyorum. İmkanları ölçüsünde 5 lira veren de 50 bin lira veren de bizim için önemlidir ve değerlidir. O kişinin imkanı 5 lira vermeye yetiyorsa o da önemli ve anlamlı bir katkıdır. Bu anlamda Kocaelispor'u sahiplenme ve sahiplenildiğinin ortaya konulması bakımından Kocaeli'de yaşayan bütün kesimler için benimsenmesi hepimizin arzusudur. 33 bin kişilik stadyumda daha fazla seyircinin olacağı ve daha üst liglerde mücadele eden bir Kocaelispor'u görmek istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde bu başarıların yakalanması adına Kocaelispor'a desteklerin artması hepimizin arzusu. Ben katkı sunan ve katkı sunacak bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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