Pişti olan ünlüler! Kimin daha iyi taşıdığına karar veremedik

Adına ister pişti olmak diyin, ister moda başarısızlığı bu tür durumlar her zaman ilgi çeker. Ünlü isimlerin pişti olduğu kıyafetleri sizler için derledik. Aynı kıyafetin giyen kişiye göre bile çok farklı göründüğü çok açık. Bakalım sizce aynı kıyafetleri giyen isimlerden hangisi o kıyafeti daha iyi taşımış.
Hangisi daha iyi taşıyor?
Christina Aguilera ve Meghan Markle
Bella Hadid ve Cara Delevingne
Alessandra Ambrósio ve Pixie Lott
Nicole Kidman ve Laura Bailey
Ariel Winter ve Kylie Jenner
Emma Stone ve Stephanie Gilmore
Jennifer Hudson ve Chloë Grace Moretz
Kris Jenner ve Demi Lovato
Aubrey Plaza ve Elizabeth Olsen
Gigi Hadid ve Serena Williams
Kim Kardashian ve Sophie Marceau
Selena Gomez ve Irina Shayk
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