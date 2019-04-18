KADIN

Pişti olan ünlüler! Kimin daha iyi taşıdığına karar veremedik

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Birçok insan giydiği kıyafeti başkasının üzerinde görmekten pek hoşlanmaz ve çoğu zamanda bunu dile getirir. Ancak her ne kadar dikkatli olunursa olunsun bu tür durumları yaşamak bazen kaçınılmaz oluyor. Hele ünlü bir isimseniz ve kameraların karşısına geçiyorsanız bu daha çok ilgi çeker. Çünkü kıyafet yüzünden pişti olunması bir yana bu kıyafeti kimin daha iyi taşıdığı, kime daha çok yakıştığı tartışmaları da yaşanır.

Adına ister pişti olmak diyin, ister moda başarısızlığı bu tür durumlar her zaman ilgi çeker. Ünlü isimlerin pişti olduğu kıyafetleri sizler için derledik. Aynı kıyafetin giyen kişiye göre bile çok farklı göründüğü çok açık. Bakalım sizce aynı kıyafetleri giyen isimlerden hangisi o kıyafeti daha iyi taşımış.

Hangisi daha iyi taşıyor?

Christina Aguilera ve Meghan Markle

Christina Aguilera ve Meghan Markle

Bella Hadid ve Cara Delevingne

Bella Hadid ve Cara Delevingne

Alessandra Ambrósio ve Pixie Lott

Alessandra Ambrósio ve Pixie Lott

Nicole Kidman ve Laura Bailey

Nicole Kidman ve Laura Bailey

Rihanna ve Kanye West

Rihanna ve Kanye West

Ariel Winter ve Kylie Jenner

Ariel Winter ve Kylie Jenner

Emma Stone ve Stephanie Gilmore

Emma Stone ve Stephanie Gilmore

Jennifer Hudson ve Chloë Grace Moretz

Jennifer Hudson ve Chloë Grace Moretz

Kris Jenner ve Demi Lovato

Kris Jenner ve Demi Lovato

Aubrey Plaza ve Elizabeth Olsen

Aubrey Plaza ve Elizabeth Olsen

Pink ve Gloria Trevi

Pink ve Gloria Trevi

Tess Daly ve Naomi Watts

Tess Daly ve Naomi Watts

Gigi Hadid ve Serena Williams

Gigi Hadid ve Serena Williams

Kim Kardashian ve Sophie Marceau

Kim Kardashian ve Sophie Marceau

Selena Gomez ve Irina Shayk

Selena Gomez ve Irina Shayk
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