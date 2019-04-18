Pişti olan ünlüler! Kimin daha iyi taşıdığına karar veremedik

Adına ister pişti olmak diyin, ister moda başarısızlığı bu tür durumlar her zaman ilgi çeker. Ünlü isimlerin pişti olduğu kıyafetleri sizler için derledik. Aynı kıyafetin giyen kişiye göre bile çok farklı göründüğü çok açık. Bakalım sizce aynı kıyafetleri giyen isimlerden hangisi o kıyafeti daha iyi taşımış.