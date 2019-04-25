Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (ek)

KAZILAN PİSTTEKİ EĞİM DÜZELTİLİYOR Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda başlatılan pist bakımı sürüyor. Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda başlatılan onarım çalışması ile eğimli bölge iş makineleri ile kazıldı. Alanda çok sayıda iş makinesi çalışmalarda kullanıldı. Kepçe yardımıyla kazılan alandan çıkan hafriyat, kamyonlarla pist dışına taşındı. Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 18.00'de havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanıyor.

