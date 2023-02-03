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Piyasa değeri dudak uçuklattı! 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

03.02.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir fabrikaya polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Kaçak akaryakıt üretildiği ihbarıyla düzenlenen baskında piyasa değeri 12 milyon lira olan 700 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Piyasa değeri dudak uçuklattı! 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Tuzla'da düzenlenen operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tespit edildi.

Son dakika | Kaçak akaryakıt satışına darbe vuruldu! İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Ele geçirilen miktar... Son dakika | Kaçak akaryakıt satışına darbe vuruldu! İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Ele geçirilen miktar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da motor yağları üreten bir fabrikaya operasyon düzenledi.

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Piyasadan toplanan atık yağların fabrikada işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü, ardından da piyasaya sürüldüğü belirlendi.

700 TON YAKIT BULUNDU

Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.

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Tutanak tutulan işletmeye, laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Piyasa değeri 12 milyon lira olan 700 ton ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla Akaryakıt

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