PKK'lı terörist ikna çalışmasıyla teslim oldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde ikna çalışmaları sonucunda bir PKK'lı teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Hakkari Valiliği’nin yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda ikna edilen bir PKK'lı terörist, Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Teröristin, 2015'te örgüte katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

