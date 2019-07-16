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"PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek: - "(Tunceli'de 2 çocuğun patlamada hayatını kaybetmesi) Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur Babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler. O mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur Babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler. O mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tek, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çocuklara ve evlatlarına miras kalsın diye dağlara, ovalara ve yaylalara tohumlar ektiklerini, hainlerin ise bu yerlere mayınlar ve patlayıcılar yerleştirdiğini belirtti.

Tek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizler çocuklarımıza emanet bırakmak isterken bu iki yiğit evladımızdan nasihat aldık. Sizler iyi uyuyun, rahat uyuyun. Ne pahasına olursa olsun bu hainlerin sonu gelecek. Bizler gül bahçesindeki dikenler temizlensin diye destek verirken, soru önergeleri verip halkımızın toplumsal değerlerini kullanan sözde vekiller nerede, soruyorum. Terör örgütünün bu tutumunu kınayacaklar mı yoksa yine kentimizin giriş noktalarında bu kentin huzuru için çalışan, mazlum olan Dersim'e zalimlerinin girişini engelleyen güvenlik güçlerimizle uğraşıp, işlerini engelleyip televizyonlara, sosyal medyalara mı oynayacaklar?"

Tek, iki minik bedeni kaybettiklerini ve yüreklerinin yandığını vurgulayarak, bu olayla bir kez daha hainlerin ve kalleşlerin gerçek yüzünü gördüklerini aktardı.

Menfur olayı lanetleyen Tek, "Bilsinler ki iki çocuğumuz Munzur Babanın bağrında gözlerini yumdular ama pes etmediler. O mayını yerleştiren terör örgütü PKK’nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek." ifadelerini kullandı.

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2 çocuk yaşamını yitirdi el yapımı patlayıcı Ovacık Tunceli

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