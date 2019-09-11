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"PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim: "PKK'nın yarattığı tehlikenin farkındayız. Bu konuda Türklerle verimli çabalarımız söz konusu"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, terör örgütü PKK'nın yarattığı tehlikenin farkında olduklarını söyledi.

Hekim, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliği binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ile Irak'taki askeri varlığı (Başika) konusunda görüşmelerin olduğunu dile getiren Hekim, "Türkiye ile bu konuda dışişleri, savunma ve istihbarat alanında görüşmelerimiz mevcut. Türkiye, bölgenin önemi ve hassasiyetini biliyor." dedi.

Iraklı Bakan Hekim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına da değinerek, "Biz, PKK'nın da yarattığı tehlikenin farkındayız. Bu konuda Türklerle verimli çabalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak PKK

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