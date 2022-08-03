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Plaja giderken mutlaka yanınıza almanız gereken deniz kum güneş keyfinizi arttıracak ürünler

02.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından kaçmayı ve kendinizi denize, havuza atmayı planlıyorsanız doğru yerdesiniz. Plaja giden herkesin yanında olması gereken, deniz kum güneş keyfini ikiye katlayacak ürünleri sizin için seçtik! Gelin, o ürünleri birlikte inceleyelim.

Plaja giderken mutlaka yanınıza almanız gereken deniz kum güneş keyfinizi arttıracak ürünler

Yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden biri plajda vakit geçirmek; havuzun, denizin, kumun, güneşin tadını doyasıya çıkarmak olsa gerek. Fakat şu da bir gerçek ki olmazsa olmaz bazı ürünlere sahip değilseniz plajın keyfini tam anlamıyla çıkarabilmeniz pek mümkün değil. Eğer "Plaja giderken yanıma ne almalıyım?" diye düşünüyorsanız ya da tatilinizi daha keyifli hale getirecek ürün arayışındaysanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Sizin için plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünleri derledik! İşte o ürünler!

1. Quechua Koyu Antrasit Ultra Emici Mikrofiber Yer Kaplamayan Kolay Taşınabilir Havlu

Adsız tasarım (24)

Kullanıcı yorumu:

"Kullanımı oldukça iyi çabuk kuruyor ve çok az yer kaplıyor."

"Çok çok güzel. Daha önceden başka rengi vardı ama bu ondan da güzel, yumuşacık."

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2. Hawaııan Tropic Bronzlaştırıcı Yağ 200 Ml

Adsız tasarım (27)

Kullanıcı yorumu:

"Hawaiian her sene favori bronzlaştırıcım. Çok beyaz olmama rağmen çok güzel bronzlaştırıyor. Kokusu harika."

"Yıllardır severek kullanıyorum. Çok güzel bir bronzluk veriyor. Öneririm."

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3. Aqua Di Polo 1987 Aqua Di Polo Siyah Unisex Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım (26)

Kullanıcı yorumu:

"Fiyat performans ürünü, paketlemesi iyi."

"Bu fiyata alınabilecek en güzel gözlüklerden. Çok güzel paketlenmiş. Mendiliyle geldi. Gayet kaliteli. Eşime aldım klasik bir model asla modası geçmiyor."

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4. Liber Home Mavi Çanta Formunda Plaj Havlusu

Adsız tasarım (23)

Kullanıcı yorumu:

"Hem yeşilini hem mavisini aldım ve iki renginede bayıldım. Yumuşacık , tek kelimeyle harika. Satıcıya çok teşekkürler."

"Harika, havlu kalitesi çok güzel, yumuşacık ve yazlık, tatilde yastığı sayesinde çok rahat ettim."

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5. Eyef 2 Metre Plaj - Balkon - Bahçe - Kamp Şemsiyesi

Adsız tasarım (19)

Kullanıcı yorumu:

"Mükemmel, özellikle kalın kumaş olması çok güzel. Ben yaklaşık üç aydır kullanıyorum hiç sorun olmadı. Herkese tavsiye ederim."

"Antalya'da yaz günlerimizin plajlardaki kurtarıcısı oldu. Kumaşı ve telleri rüzgara karşı dayanıklı. Önerilir."

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6. Bofigo 2'li Kamp Sandalyesi Piknik Sandalyesi Katlanır Sandalye Taşıma Çantalı

Adsız tasarım (20)

Kullanıcı yorumu:

"Oldukça dayanıklı ve kaliteli bir yapıya sahip. Severek kullanıyoruz."

"Ürün güzel , özenli paketlenmiş geldi, kullanışlı sandalyeler, katlanıp taşınması kolay, ağırlık yapmıyor, tavsiye ederim."

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7. Nivea Sun SPF 50+ Koruma & Nem Nemlendirici Güneş Kremi Sprey 200ml

Adsız tasarım (25)

Kullanıcı yorumu:

"Tatil boyunca hep yanındaydı mükemmel bir kokusu ve yapısı var. Koruyuculuğu da çok güzel, kesinlikle alınmalı."

"Yaz mevsimi için ideal, vücut için kullanılabilir sprey şeklinde olması kolaylık sağlıyor."

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8. Differ Studio Su Geçirmez Siyah İç Çantalı Plaj Çantası

Adsız tasarım (30)

Kullanıcı yorumu:

"Yorumlara bakarak aldım. Gerçekten kaliteli ve şık bir çanta. Severek kullanacağız."

"Aşırı memnun kaldım, aynı göründüğü gibi. İç ve dış ceplerinin olmasını sevdim. Sahilde fermuarını kapatınca her şey derli toplu durdu, içine de kum girmedi. Bir de içerisinden fermuarlı bir çanta çıktı ona da ıslak mayoları koydum. İçine üç tane plaj havlusu, yedek mayoları ve güneş kremlerini rahatlıkla sığdırdım."

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9. Altınyıldız Classics Erkek Lacivert Beyaz Desenli Mayo Şort

Adsız tasarım (37)

Kullanıcı yorumu:

"Çok kaliteli kalıbı ve kumaşı mükemmel. Sudan çıktığınız gibi kuruyor. Beden olarak L kullanmama rağmen yerine m aldım tam oldu."

"Kalitesi oldukca başarılı. Erkek arkadaşıma aldım, çok begendi. Sıradan markalarda bile fiyatlar aynı."

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10. Transacoustic Siyah Beyaz Tulumlu Aksesuar Detaylı Yüksek Bel Şık Bikini Takım

Adsız tasarım (29)

Kullanıcı yorumu:

"Aşırı beğendiğim bir ürün. Ben bir beden büyük tercih etim, sırıtmadı. Yumuşacık kumaş ve kalite."

"Çok beğendim duruşunu. Özellikle yan kısımda simiti olanlar alabilir, kapatıyor fazlalıkları ben takım olarak aldım."

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11. Sebura Su Geçirmez Telefon Kılıfı Kilitlenebilir Klips

Adsız tasarım (21)

Kullanıcı yorumu:

"Rahat bir ürün. Hemen denemeye başladım. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Ben gayet memnun kaldım. Satıcıyı sorularımla bunaltmama rağmen çok hızlı cevap verdi. Aldım ürünü de hemen kargoladı."

"Denedik su geçirmiyor ama derin suda yada dalma anında bilemem. Benim kullanımıma uygun teşekkürler."

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12. Bolder Gökkuşağı Desenli Çok Renkli - İç Göstermeyen Parlak Kumaş Pareo

Adsız tasarım (31)

Kullanıcı yorumu:

"Bayıldım bayıldım harika kesinlikle tavsiye ediyorum."

"Arkadaşıma hediye olarak aldım, çok beğendi. Renkler, baskı kalitesi, fiyatına gore gayet uygun."

Ürünü İncele

13. Gezer Erkek Ev İçi Balkon Banyo Havuz Plaj Rahat Taban Günlük 4 Mevsim Terlik

Adsız tasarım (32)

Kullanıcı yorumu:

"İnanılmaz güzel, rahat, şık. Bu fiyata inanın kesinlikle bedava. Mükemmel bir ürün. Tavsiye ederim. Takdir ettim. Abartmıyorum, çok markaya taş çıkarır, inanın."

"Rahat, kaliteli, şık. Verdiğim ücretin tam karşılığı. Tam numaranızı alabilirsiniz. Tavsiye ederim."

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14. Moda Frato Dnp-1160 Kadın Kaymaz Taban Havuz Plaj Terliği

Adsız tasarım (33)

Kullanıcı yorumu:

"Çok rahat bir ürün. Ben sevdim; tam kalıp, bantları esnek olduğu için taraklı ayaklar için de çok uygun."

"Tabanımdaki sıkıntıdan dolayı tabanı yumuşak olan bir terlik arıyordum. Terlik bu ihtiyacımı karşıladı. Tam numara aldım. Benim ayağım ince olduğundan lastikler beni sıkmadı."

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15. Sunlight Gift Unisex Hasır Şapka

Adsız tasarım (35)

Kullanıcı yorumu:

"Resimde görüldüğünün aynısı. Bence gayet kaliteli. Paketleme de başarılıydı."

"Eşime aldım ve 60 cm ürünler arasında en şık bulduğumdu. Gerçekten hoş görünüyor. Satıcıya jesti için ayrıca teşekkürler."

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16. Hsport Profesyonel Buğu Yapmaz Su Geçirmez Havuz Deniz Yüzücüğü Gözlüğü

Adsız tasarım (38)

Kullanıcı yorumu:

"Muhteşem bir gözlük. Silikonu yumuşacık, yüzü sarıyor ve buğulanma yapmıyor, su almıyor ve çok rahat."

"Koyların tadını çok güzel bir şekilde çıkardık. Kaliteli ve güven verici, iyi ki almışım. Çok teşekkür ederim."

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