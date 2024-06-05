Plan yapmadan önce bilmelisiniz: Haziran ayı ay takvimi açıklandı!

Ay takvimi her aya özel olarak hazırlanıyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi bu yıl haziran ayı ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay plan yapmadan önce işlerinizin yolunda gitmesi için haziran ayı takviminden faydalanarak en uygun tarihi seçebilirsiniz.
Saçların Çabuk Uzaması İçin Kesim: 1, 10, 11 Haziran
Yıpranmış ve Dökülen Saçlara Bakım: 20, 21, 22, 23 Haziran
Kalıcı ve İstenen Boya için 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 Haziran
Spora Başlamak İçin: 1, 10, 11 Haziran
Kaşların gürleşmesi ve Kaş Bakımı İçin: 1, 10, 11 Haziran
Epilasyon: 4, 5, 6, 24, 25, 28, 29, 30 Haziran
Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 5, 6, 7, 22, 23 Haziran
Cilt Yenileyici, Leke Giderici ve Gençleştirici Maske : 22, 23, 28, 29, 30 Haziran
Diyete Başlama: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran
Sigara Bırakma İçin: 5, 6, 7, 28 Haziran
Ameliyat: 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran
Detoks: 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 Haziran
Bebek Sahibi Olmak İçin:1, 2, 3, 7, 16, 17, 18 Haziran
Manikür ve Pedikür: 23 Haziran
Diş Operasyonları: 5, 6, 24, 25, 27 Haziran
Varis Tedavisi: 24, 25 Haziran
Ayak ve Refleksoloji Masajı: 26, 27 Haziran
Ayakta Nasır, Siğil ve Mantar Tedavisi: 28, 29, 30 Haziran
İşe Yaramayan Eşyalardan Kurtulmak İçin: 2, 3 Haziran
Çocuklar İçin Tuvalet Eğitimi: 25, 26, 27, 28, 29 Haziran