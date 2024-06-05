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    4. Plan yapmadan önce bilmelisiniz: Haziran ayı ay takvimi açıklandı!

    Plan yapmadan önce bilmelisiniz: Haziran ayı ay takvimi açıklandı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.06.2024 12:21
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    Haziran ayına özel gün gün ay takvimi açıklandı. Bu takvime bakarak göre spora, diyete, bir işe başlamak veya saç ve cilt bakımı, diş operasyonları gibi belirli planlar için en uygun tarihleri seçebilirsiniz. Astrolojiye inananlardansanız planlarınızı en uygun tarihlerde yapabilirsiniz. Astroloji meraklılarının severek takip ettiği haziran ayı ay takvimi haberimizde.

    Plan yapmadan önce bilmelisiniz: Haziran ayı ay takvimi açıklandı!

    Ay takvimi her aya özel olarak hazırlanıyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi bu yıl haziran ayı ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay plan yapmadan önce işlerinizin yolunda gitmesi için haziran ayı takviminden faydalanarak en uygun tarihi seçebilirsiniz.

    HAZİRAN AYI AY TAKVİMİ

    Saçların Çabuk Uzaması İçin Kesim: 1, 10, 11 Haziran

    düzenli saç kesimi

    Yıpranmış ve Dökülen Saçlara Bakım: 20, 21, 22, 23 Haziran

    saç maskeleri ve yağlar

    Kalıcı ve İstenen Boya için 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 Haziran

    saç boyamak

    Spora Başlamak İçin: 1, 10, 11 Haziran

    spor

    Kaşların gürleşmesi ve Kaş Bakımı İçin: 1, 10, 11 Haziran

    kaş bakım

    Epilasyon: 4, 5, 6, 24, 25, 28, 29, 30 Haziran

    lazer epilasyon

    Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 5, 6, 7, 22, 23 Haziran

    Cilt Yenileyici, Leke Giderici ve Gençleştirici Maske : 22, 23, 28, 29, 30 Haziran

    bal ve tarçın maskes

    Diyete Başlama: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran

    salata sağlıklı beslenme

    Sigara Bırakma İçin: 5, 6, 7, 28 Haziran

    elektronik sigara

    Ameliyat: 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran

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    Detoks: 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 Haziran

    detoks

    Bebek Sahibi Olmak İçin:1, 2, 3, 7, 16, 17, 18 Haziran

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    Manikür ve Pedikür: 23 Haziran

    tırnak temizleme

    Diş Operasyonları: 5, 6, 24, 25, 27 Haziran

    diş operasyonları

    Varis Tedavisi: 24, 25 Haziran

    hasta kadın

    Ayak ve Refleksoloji Masajı: 26, 27 Haziran

    Ayakta Nasır, Siğil ve Mantar Tedavisi: 28, 29, 30 Haziran

    İşe Yaramayan Eşyalardan Kurtulmak İçin: 2, 3 Haziran

    Çocuklar İçin Tuvalet Eğitimi: 25, 26, 27, 28, 29 Haziran

    Vitrin


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