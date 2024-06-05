Plan yapmadan önce bilmelisiniz: Haziran ayı ay takvimi açıklandı!

Ay takvimi her aya özel olarak hazırlanıyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi bu yıl haziran ayı ayı için belli oldu. Astrolog Güler'in paylaştığı takvime göre bu ay plan yapmadan önce işlerinizin yolunda gitmesi için haziran ayı takviminden faydalanarak en uygun tarihi seçebilirsiniz.

HAZİRAN AYI AY TAKVİMİ

Saçların Çabuk Uzaması İçin Kesim: 1, 10, 11 Haziran

Yıpranmış ve Dökülen Saçlara Bakım: 20, 21, 22, 23 Haziran

Kalıcı ve İstenen Boya için 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 Haziran

Spora Başlamak İçin: 1, 10, 11 Haziran

Kaşların gürleşmesi ve Kaş Bakımı İçin: 1, 10, 11 Haziran

Epilasyon: 4, 5, 6, 24, 25, 28, 29, 30 Haziran

Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 5, 6, 7, 22, 23 Haziran

Cilt Yenileyici, Leke Giderici ve Gençleştirici Maske : 22, 23, 28, 29, 30 Haziran

Diyete Başlama: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran

Sigara Bırakma İçin: 5, 6, 7, 28 Haziran

Ameliyat: 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Haziran

Detoks: 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 Haziran

Bebek Sahibi Olmak İçin:1, 2, 3, 7, 16, 17, 18 Haziran

Manikür ve Pedikür: 23 Haziran

Diş Operasyonları: 5, 6, 24, 25, 27 Haziran

Varis Tedavisi: 24, 25 Haziran

Ayak ve Refleksoloji Masajı: 26, 27 Haziran

Ayakta Nasır, Siğil ve Mantar Tedavisi: 28, 29, 30 Haziran

İşe Yaramayan Eşyalardan Kurtulmak İçin: 2, 3 Haziran

Çocuklar İçin Tuvalet Eğitimi: 25, 26, 27, 28, 29 Haziran







