PlayStation 5'in bu özellikleri nefes kesiyor! Yaklaşık 10 kat daha hızlı...

PlayStation 5, Xbox Series X ile birlikte oyun dünyasındaki rekabeti üst noktaya taşırken tıpkı PlayStation 4'te olduğu gibi yerini uzun yıllar koruyabilmek için de dikkat çekici özellikleri oyun tutkunlarının beğenisine sunuyor. Neredeyse 10 kat daha hızlandırılmış açılış süresi, oyunlarla yüksek uyumluluk, Blu-ray oynatıcı gibi detaylar PlayStation 5'te ilk dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Daha fazlası için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.
PlayStation 5'in belki de en dikkat çekici özelliğini oyun açılış süresi oluşturuyor. Bir önceki sürümde ortalama 8.1 saniye olan oyun açılış süresi yeni konsolda 0.8 saniyeye kadar düşüyor. Playstation 5'e yapılan SSD takviyesi ile mümkün hale gelen bu durum, kuşkusuz oyun sevenlerin en çok beğenecekleri özellikler arasında yer alıyor.
PlayStation 5'in diğer cazip ayrıntılarının başında multiplayer özelliklerinden anında yararlanabilme imkanı geliyor. Önceki sürümlerde bu tarz çoklu oyuncu özelliklerinden faydalanabilmek için oyunun tümünü indirmek gerekirken bu durum PlayStation 5'te değişiyor ve oyunu parça parça indirerek doğrudan online maçlara katılabiliyor, multiplayer desteğinden anında yararlanabiliyorsunuz.
Diğer konsolların aksine PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluk da destekleniyor. Bu da PlayStation 4'ün en iyi 100 oyununu bu sürümde de oynayabilme imkanı tanıyor. Genellikle yenilenen sürümlerdeki en can sıkıcı detaylardan biri olan eski oyunların devre dışı kalması durumu, PlayStation 5'te büyük ölçüde yaşanmayacak gibi görünüyor. Ancak şimdilik bu oyunların hangileri olacağı kesinleşmiş değil.
PlayStation 5'e özel ses teknolojisi hazırlayan Sony, Tempest 3D Audio Engine adını verdiği özellik sayesinde oyunlardaki sesleri çok daha gerçekçi şekilde yansıtmayı başarıyor. Donanım dışında yazılım algoritmasıyla da desteklenen Tempest 3D Audio Engine teknolojisi, özellikle ses sistemine sahip olan oyun severler için gerçek anlamda benzersiz bir oyun deneyimi yaşatıyor.
4K UHD çözünürlük destekli Blu-ray oynatıcı ile gelen PlayStation 5, böylece uzun zamandır söylenen bu sürümün yalnızca dijital içerikleri destekleyeceği söylentisini de çürütüyor. Ancak diğer yandan PlayStation 5, bu özelliği sayesinde mükemmel bir ev eğlence sistemine dönüştürülebiliyor. Oyunlar dışındaki Blu-ray disklerinizi de PlayStation 5 ile çalıştırabilir, farklı medya kaynaklarından yararlanabilirsiniz.
Bir yandan PlayStation'ın karakteristik özelliklerini koruyan, diğer yandan bu özellikleri geliştirmeyi başaran PlayStation 5, başlangıç fiyatı olarak 599 USD gibi bir fiyata satılıyor ve bir önceki sürüme göre oldukça pahalı sayılıyor.
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