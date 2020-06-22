PlayStation 5'in bu özellikleri nefes kesiyor! Yaklaşık 10 kat daha hızlı...

PlayStation 5, Xbox Series X ile birlikte oyun dünyasındaki rekabeti üst noktaya taşırken tıpkı PlayStation 4'te olduğu gibi yerini uzun yıllar koruyabilmek için de dikkat çekici özellikleri oyun tutkunlarının beğenisine sunuyor. Neredeyse 10 kat daha hızlandırılmış açılış süresi, oyunlarla yüksek uyumluluk, Blu-ray oynatıcı gibi detaylar PlayStation 5'te ilk dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Daha fazlası için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

SÜPER HIZLI AÇILIŞ SÜRESİ

PlayStation 5'in belki de en dikkat çekici özelliğini oyun açılış süresi oluşturuyor. Bir önceki sürümde ortalama 8.1 saniye olan oyun açılış süresi yeni konsolda 0.8 saniyeye kadar düşüyor. Playstation 5'e yapılan SSD takviyesi ile mümkün hale gelen bu durum, kuşkusuz oyun sevenlerin en çok beğenecekleri özellikler arasında yer alıyor.

ANINDA MULTIPLAYER OYUN DESTEĞİ

PlayStation 5'in diğer cazip ayrıntılarının başında multiplayer özelliklerinden anında yararlanabilme imkanı geliyor. Önceki sürümlerde bu tarz çoklu oyuncu özelliklerinden faydalanabilmek için oyunun tümünü indirmek gerekirken bu durum PlayStation 5'te değişiyor ve oyunu parça parça indirerek doğrudan online maçlara katılabiliyor, multiplayer desteğinden anında yararlanabiliyorsunuz.