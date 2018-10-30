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PlayStation Classic için oyun listesini açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Sony, 3 Aralık’ta satışa sunacağı PlayStation Classic için oyun listesini açıkladı. İşte PS Classic’te ön yüklü olacak gelecek olan 20 oyun.

PlayStation Classic için oyun listesini açıkladı

Son kısa süre önce PlayStation 1’in mini versiyonunu duyurmuştu. PlayStation Classic ismiyle tanıtılan konsol, orijinaline oranla yüzde 45 oranında daha küçük ve içerisinde 20 oyunla birlikte gelecek.

Sony tarafından yayınlanan videoyla PS Classic’te ön yüklü olarak gelecek olan 20 oyunun tamamı netlik kazanmış oldu. PlayStation Classic oyun listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Battle Arena Toshinden
Cool Boarders 2
Destruction Derby
Final Fantasy VII
Grand Theft Auto
Intelligent Qube
Jumping Flash!
Metal Gear Solid
Mr. Driller
Oddworld: Abe’s Oddysee
Rayman
Resident Evil Director’s Cut
Revelations: Persona
Ridge Racer Type 4
Super Puzzle Fighter II Turbo
Syphon Filter
Tekken 3
Tom Clancy’s Rainbow Six
Twisted Metal
Wild Arms

Listeye bakıldığında gözler Resident Evil, Winning Eleven, Silent Hill, Medal of Honor gibi oyunları arıyor. Fakat Sony bu oyunları sonradan PS Store üzerinden satışa sunabilir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PS Classic ABD’de 99 dolar, Avrupa’da ise 99 euro’dan satışa sunulacak. Sony Türkiye bu Retro konsolun ülkemizde de satışa sunulacağını doğrulamıştı.

Henüz fiyat konusunda resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat güncel kur seviyelerine göre konsolun fiyatının 700 ile 1000TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Oyunların kısa videolarını buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Classic teknoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide bu oyunları artık psx emuyla telefonlarda bile oynayabiliyorsunuz şimdi kim ne yapsın bunu.
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