PlayStation Classic için oyun listesini açıkladı

Son kısa süre önce PlayStation 1’in mini versiyonunu duyurmuştu. PlayStation Classic ismiyle tanıtılan konsol, orijinaline oranla yüzde 45 oranında daha küçük ve içerisinde 20 oyunla birlikte gelecek.

Sony tarafından yayınlanan videoyla PS Classic’te ön yüklü olarak gelecek olan 20 oyunun tamamı netlik kazanmış oldu. PlayStation Classic oyun listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Listeye bakıldığında gözler Resident Evil, Winning Eleven, Silent Hill, Medal of Honor gibi oyunları arıyor. Fakat Sony bu oyunları sonradan PS Store üzerinden satışa sunabilir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PS Classic ABD’de 99 dolar, Avrupa’da ise 99 euro’dan satışa sunulacak. Sony Türkiye bu Retro konsolun ülkemizde de satışa sunulacağını doğrulamıştı.

Henüz fiyat konusunda resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat güncel kur seviyelerine göre konsolun fiyatının 700 ile 1000TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Oyunların kısa videolarını buradan izleyebilirsiniz



