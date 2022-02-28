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POCO X3 Pro'nun halefi: POCO X4 Pro 5G, MWC 2022'de tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

28.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POCO, Mobil Dünya Kongresi (MWC 2022) sahneye çıkan POCO, yeni akıllı telefonu POCO X4 Pro 5G'yi görücüye çıkardı. POCO X4 Pro 5G'nın fiyatının dışında özellikleri de resmi olarak açıklandı. İşte POCO X3 Pro'nun halefi olan POCO X4 Pro 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

POCO X3 Pro'nun halefi: POCO X4 Pro 5G, MWC 2022'de tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

MWC 2022'nin başlamasıyla birlikte firmalar yeni cihazlarını tek tek tanıtmaya başladı. Bu markalardan biri ise bir süredir POCO X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G modellerini tanıtacağı konuşulan POCO oldu. POCO, POCO X4 Pro 5G adını verdiği akıllı telefonunu resmen tanıttı.

POCO X4 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO X4 Pro 5G'nin özellikleri arasında Snapdragon 695 5G işlemcisi, 6.67 inç Full HD+ 120 Hz OLED ekran ve 5.000 mAh batarya bulunuyor. Telefon 67W hızlı şarj ile destekleniyor ve şarj cihazı kutudan çıkıyor. Firmanın iddiasına göre telefon 41 dakikada pilinin tamamını doldurabiliyor.

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Poco X4 Pro'nun arka tarafında ise bizi 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera karşılıyor. Ön tarafta bir deliğe yerleştirilmiş 16 MP selfie kamerası mevcut. Bunun yanı sıra telefon 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, çift stereo hoparlör, IP53 sertifikası, microSD kart ve NFC desteği sunuyor. Tabii yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusunu da unutmamak gerekiyor.

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POCO X4 PRO 5G'NİN FİYATI

Poco X4 Pro'nun fiyatına gelelim. Telefonun 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonunun normalde 299 euro karşılığında satışa sunulacağı belirtiliyor. 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı seçeneği için ise 349 euroluk bir fiyat bilgisi aktarılıyor. Telefonun Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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