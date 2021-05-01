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Podcast yayıncıları için yeni özelliğini duyurdu

01.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deezer, sesini duyurmak isteyen yayıncı ve müzisyenlere içerik desteği sunan yeni widget’ını duyurdu.

Podcast yayıncıları için yeni özelliğini duyurdu

Yeni araç yayıncı ve sanatçılar başta olmak üzere bir web sitesine sahip tüm kullanıcılara çevrimiçi ve sosyal içeriklerine ses kayıtlarını entegre etme fırsatı sunuyor. Deezer’ın sitelere eklenebilen widget çaları yenilendi ve şimdi tüm parçalar, albümler, çalma listeleri yerleştirilen site üzerinden favorilere eklenebilecek ve paylaşılabilecek.

Yeni aracı kullanmak için yayıncıların tek yapması gereken sitelerine eklemek istedikleri içeriği seçerek “widget”larını oluşturmak için Deezer’ın ilgili sayfasına gitmek. Burada içeriğin URL’sini yapıştırarak hızlıca bir kod oluşturabilecekler. Aynı zamanda sitelerine eklenecek ses çaların büyüklüğünü ve arka planını da düzenleyebilecekler. Deezer’ı web sayfası üzerinden kullananlarsa “paylaş” menüsüne giderek istedikleri albüm, şarkı, podcast ya da sanatçı için otomatik widget oluşturabilecek.

Widget siteye eklendikten sona okuyucular paylaşılan içeriği dinleyebilir, paylaşabilir ve favorilerine ekleyebilirler. Podcast yayınının tamamı, müzik parçalarının ise ilk 30 saniyesi bu araçla sitelere eklenebilecek.

Deezer İş Ortaklığı Çözümleri Direktörü Nicolas Pinoteau "İster bir albümü tanıtan bir sanatçı olun, ister harika bir parçayı paylaşmak isteyen sıkı bir müzik aşığı olun, özelleştirilmiş widget'larımız sesinizi duyurmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Yapmanız gereken tek şey, seçtiğiniz herhangi bir widget'ı yerleştirmek için üç aşamalı basit sürecimizi takip etmek. Tek zorlu kısım neyi paylaşacağınıza karar vermek” dedi.

Deezer’ın sitelere gömülebilen web oynatıcısı artık yayında ve dünya çapında kullanılabilir. Widget'ı makalelerine, bloglarına ve yayınlarına dahil etmek isteyen kullanıcıların widget.deezer.com adresine gitmesi yeterli.

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