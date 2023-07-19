Polis 2 yaşındaki küçük çocuğu her yerde arıyor! Her olasılık araştırılıyor: Yırtıcı kuş ve kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki Emile Soleil, 8 Temmuz’da Fransa’nın Grenoble’ın güneyindeki Haut-Vernet’ta büyükannesi ve büyükbabasıyla yaşadığı evden kayboldu. Evlerinin önündeki oyun oynadığı belirtilen küçük çocuk bir anda gözden kayboldu. Ailesinin tüm aramalarına rağmen çocuk bulunamayınca aile polise haber verdi.

KORKUNÇ TEORİLER

Küçük çocuğun kaybolmasından sonra polis Soleil’in ailesinin yaşadığı alanı değerlendirmeye başladı. Araştırmalarının kapsamını derinleştiren polis ekipleri küçük çocuğun bir yırtıcı kuş ya da kurt saldırısında hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getirdi. Bir başka teori ise bölgedeki otların biçildiği sırada çocuğun biçerdöver kazasında hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde yoğunlaştı.

KÖYLÜLER DE ARAŞTIRIYOR

Mirror’a konuşan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki bir köylü biçerdöver makinesi ihtimali üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirerek, “Bu mantıksız bir senaryo değil. Bazen otların arasında kalan geyik cesetleri buluyoruz. Bu gerçekten korkunç” dedi.

Yüzlerce jandarma, polis ve gönüllü yerel halkın katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu yapıldı. Tarlar ve çalılar incelendi ve bölge havadan görüntülendi. Tüm çalışmalara rağmen küçük çocuğa izine rastlanmadığı belirtildi.