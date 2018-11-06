HABER

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehliye sokan E.K., helikopterin kamerasını hesaba katmadı. Kısa sürede yakayı ele verdi. Zanlı suç makinesi çıktı

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlik sırasında görevli polis helikopterine bir kişi lazer tuttu. Helikopterin kamerasına da yansıyan olay sonrası polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterin uçuş güvenliğini ve görevlilerin hayatının tehlikeye sokan kişi tespit edildi. Lazeri tutan E.K. (32) Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde kullandığı lazer ile birlikte yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

E.K.'nin “Kasten Öldürme", 6 kez “Uyuşturucu Madde Kullanmak", “İşyerinden Hırsızlık", “Otodan Hırsızlık", “Parada Sahtecilik", “ Kapkaç", “Kasten Yaralama", “Tehdit-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", “Aile İçi Şiddet" konularından olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi. E.K.'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılırken “Sivil Havacılık Kanununa Muhalefet" suçundan ise 10 bin TL idari para cezası verildi.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detayDidem'in cenaze töreninde yürek burkan detay
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi yakalandıKuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu Polis Helikopteri

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu mahlukun bu ülkemize 1 gr faydası olurmu sizce ?
10 bin lira ceza verdiler sonradı tutuklu mu serbest mi
10.000 TLyi alıp yine mi sokağa bıraktınız!!? Ülkenin kendisi zaten cezaevi olmuş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.