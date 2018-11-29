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Polis uyuşturucu operasyonuna başladı, devamı çorap söküğü gibi geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDE uyuşturucu satıldığı, ihbarı üzerine polis ekipleri otomobilden uyuşturucu maddeyi alan, satan ve evinde saklayan kişilere uluşarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) OTOMOBİLDE uyuşturucu satıldığı, ihbarı üzerine polis ekipleri otomobilden uyuşturucu maddeyi alan, satan ve evinde saklayan kişilere uluşarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 19 kilo skunk, 17 gram kokain ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üsküdar Altunizade'de 34 BLD 723 plakalı otomobilde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü pazartesi günü polis ekipleri otomobili takibe alarak çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Ekipler otomobilin Kısıklı Caddesi'nde beklediği sırada bir kişi otomobile bindi ve kısa süre sonra araçtan indi. Polis, araçtan inen şüpheli R.O.A. ve arkadaşı B.M'yi durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramada R.O.A.'nın üstünde 2 şeffaf poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekipler R.O.A. ve B.M.'yi gözaltına aldı.

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI
R.O.A. uyuşturucu maddeyi indiği otomobildeki kişiden aldığını belirtmesi üzerine otomobili takip eden ekipler 34 BLD 723 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu sırada otomobilde bulunan 31 yaşındaki A.B.Y. yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. A.B.Y.'nin yapılan üst aramasında 4 şeffaf poşet içinde 2.73 gram kokain, 1 şeffaf poşet içinde 59 uyuşturucu hap, bir başka şeffaf poşette ise 56.82 gram skunk ile 915 lira para ele geçirildi. Polis, A.B.Y.'yi gözaltına aldı.

SATMAK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEDİ, ZULAYI POLİSE BİLDİRDİ
İfadesine başvurulan A.B.Y. uyuşturucu maddeleri satmak için 24 yaşındaki E.Ö. isimli kadının evinden aldığını belirtmesi üzerine polis ekipleri Üsküdar Validei Atik Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Evde ve evin kömürlüğünde yapılan aramalarda 18 kilo 155 gram skunk ve 14 gram kokain ele geçirildi.

HAFTALIK 300 LİRAYA EVİNDE SAKLAMIŞ
Evin ve kömürlüğünde uyuşturucu madde bulunan E.Ö. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine teslim oldu. E.Ö., polis ekiplerine Deniz K. ve Şenol K.'nın uyuşturucu maddeleri evinde saklaması karşılığında haftalık 300 liraya anlaştıklarını itiraf etti.

UYUŞTURUCU MADDEYİ SAKLATTIRAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Operasyonun başından beri polis ekiplerinin gözaltına aldığı R.O.A., B.M., A.B.Y. ve E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Şüphelilerden R.O.A. ve B.M., 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. A.B.Y. ve E.Ö. ise adliyeye sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Polis ekipleri E.Ö.'nün uyuşturucu maddeleri kendisine saklaması için veren Deniz K. ve Şenol K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

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