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Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 08:10 | Son Güncelleme

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp, çıktı. Yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp, kaçtı.
Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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