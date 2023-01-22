Polonya'dan havalanan yolcu uçağında bomba alarmı! F-16'lar havalandı, Atina'ya iniş yaptı

Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen Ryanair'e ait uçakta bomba alarmı verildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, 150'nin üzerinde yolcu bulunan Ryanair'e ait uçak, yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indi. Uçağa inişte Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.
Güvenlik tedbirleri çerçevesinde havalimanının uzak bir bölgesine inen uçağın iç alanının ve bagajların, yolcuların ayrılmasının ardından özel ekiplerce kontrol edileceği öngörülüyor. (AA)