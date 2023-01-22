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Polonya'dan havalanan yolcu uçağında bomba alarmı! F-16'lar havalandı, Atina'ya iniş yaptı

22.01.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'dan havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağında bomba alarmı verildi. İçerisinde 150'den fazla yolcunun olduğu bulunan uçak, F-16'lar eşliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indi.

Polonya'dan havalanan yolcu uçağında bomba alarmı! F-16'lar havalandı, Atina'ya iniş yaptı

Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen Ryanair'e ait uçakta bomba alarmı verildi.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, 150'nin üzerinde yolcu bulunan Ryanair'e ait uçak, yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indi. Uçağa inişte Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.

ARAMA YAPILACAK

Güvenlik tedbirleri çerçevesinde havalimanının uzak bir bölgesine inen uçağın iç alanının ve bagajların, yolcuların ayrılmasının ardından özel ekiplerce kontrol edileceği öngörülüyor. (AA)

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