Pompeo ile Mattis Kaşıkçı oturumunda Senatoyu bilgilendirecek

WASHINGTON (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugün Senatoda yapılması planlanan oturumda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis'in, senatörlere bilgi vereceği kaydedildi. Oturuma ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in katılmayacak olması ise tartışmalara neden oldu.

Senatoda bugün yapılması planlanan Kaşıkçı oturumunda, Donald Trump yönetimi elindeki bilgileri ve değerlendirmelerini senatörlerle ilk kez doğrudan paylaşacak.

Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, söz konusu oturuma, Trump yönetimi adına ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Savunma Bakanı Mattis katılacak.

- Haspel'in katılımı öngörülmüyor

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Trump'ın görevlendirmesiyle İstanbul'a giderek, cinayet hakkındaki bilgi ve belgeleri alan CIA Direktörü Haspel'in ise henüz oturuma katılacağına yönelik hiçbir işaretin olmadığı kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Haspel'in oturuma katılmasının Beyaz Saray tarafından istenmediği ve bu sebeple CIA Direktörünün senatörlerin karşısına çıkmayacağı öne sürüldü.