Pompeo, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısıyla buluşacak

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol ile 8 Kasım'da New York'ta Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasına dair görüşme yapacakları açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephan Biegun'de eşlik edeceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Pompeo ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusu da dahil olmak üzere, Singapur Zirvesi'nin nihai ve anlaşılmış dört aşamasının ilerleme aşamalarını görüşecek."

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Haziran'da Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

