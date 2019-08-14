Poponuzun şekli, sağlığınız hakkında ne diyor?

İşte poponuzun şeklinin sağlığınız hakkında söylediği şey!

Kalça şekilleri 4 başlık altında inceleniyor. Kare biçimli H, yuvarlak biçimli O, armut biçimli A ve son olarak da ters çevrilmiş V.

Kalçaların kendilerine özgü biçimleri nasıl oluşuyor?

Aslında bu sorunun cevabı bir hayli basit. Kalçanın çoğunluğu yağlardan ve kas dokusundan oluşur. Kalçanın şekli de, başta yağ olmak üzere bu dokuların vücuttaki dağılımı sonucunda belirlenir. Spor ve diyet sayesinde bu dokuların dağılımını değiştirerek arzu ettiğiniz kalça şekline sahip olabilirsiniz. Şimdi bu kalça şekillerine ve özelliklerine değinelim.

KARE BİÇİMLİ H

Bu şeklin kaynağı kalça kemiklerinin yüksekliği veya bel bölgesinin kenarındaki yağlardır. Düz ve yassı görünen H biçimli kalçalar doğal görüntülerine rağmen şekle girme konusunda oldukça sorunludur. Ancak bu durumun canınızı sıkmasına izin vermeyin. Çünkü H biçimli bir kalça aynı zamanda vücudun alt tarafındaki yağın eşit biçimde dağıtıldığının da göstergesidir. Yağın eşit dağıtılması kalp sağlığı için oldukça olumlu bir durum.