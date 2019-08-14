KADIN

Poponuzun şekli, sağlığınız hakkında ne diyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 14.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, kalçanızın şekli sağlığınız hakkında çok şey anlatıyor.

Poponuzun şekli, sağlığınız hakkında ne diyor?

İşte poponuzun şeklinin sağlığınız hakkında söylediği şey!

Kalça şekilleri 4 başlık altında inceleniyor. Kare biçimli H, yuvarlak biçimli O, armut biçimli A ve son olarak da ters çevrilmiş V.

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Kalçaların kendilerine özgü biçimleri nasıl oluşuyor?

Aslında bu sorunun cevabı bir hayli basit. Kalçanın çoğunluğu yağlardan ve kas dokusundan oluşur. Kalçanın şekli de, başta yağ olmak üzere bu dokuların vücuttaki dağılımı sonucunda belirlenir. Spor ve diyet sayesinde bu dokuların dağılımını değiştirerek arzu ettiğiniz kalça şekline sahip olabilirsiniz. Şimdi bu kalça şekillerine ve özelliklerine değinelim.

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KARE BİÇİMLİ H

Bu şeklin kaynağı kalça kemiklerinin yüksekliği veya bel bölgesinin kenarındaki yağlardır. Düz ve yassı görünen H biçimli kalçalar doğal görüntülerine rağmen şekle girme konusunda oldukça sorunludur. Ancak bu durumun canınızı sıkmasına izin vermeyin. Çünkü H biçimli bir kalça aynı zamanda vücudun alt tarafındaki yağın eşit biçimde dağıtıldığının da göstergesidir. Yağın eşit dağıtılması kalp sağlığı için oldukça olumlu bir durum.

YUVARLAK BİÇİMLİ O

Bu biçim, yağların çoğunun kalçanın üst kısmında depolandığı anlamına gelir. Kalçaya yuvarlak halini kazandıran bu durum ayrıca squat egzersizlerinin daha verimli olmasını sağlar. Çoğunluğu doymuş yağlardan oluşan bu yağların vücudun alt tarafında depolanması, kötü yağları kalp, damarlar ve karaciğer gibi hayatı organlardan uzak tutarak, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

ARMUT BİÇİMLİ A

Bu şekilde bir kalçaya sahipseniz öncelikle kalçalarınızın armudun yanı sıra kalbi de andırdığını belirletelim. Baya şirin bir biçim olan A, yağlarınızın çoğunun kalçalarınızın üst kısmında saklandığı anlamına gelebilir. Yaşınız ilerledikçe, kalçalarınızın üst kısmında depolanan bu yağ zamanla orta kısımlara doğru kayacaktır. Yağların hayati organlara yaklaşmasından dolayı potansiyel tehlike arz eden bu durumun sizi panikletmesine izin vermeyin. Başka sağlık sorunlarınız yoksa, bu yağlar o kadar da kötü değil. Üstelik diyet ve spor yaparak bu yağlardan her zaman kurtulabilirsiniz.

TERS ÇEVRİLMİŞ V

İleri yaşlardaki kadınlarda görülen bu şeklin sebebi vücuttaki östrojen seviyesinin azalmasıdır. Östrojen hormonu azaldıkça popolardaki sarkma eğilimi artar. Yaş ilerledikçe, kalçada depolanan yağlar yukarı doğru çıkarak karında ve orta bölgede depolanmaya başlar. Bu noktada yağlar karaciğer gibi hayati organlara yaklaşır ve potansiyel sağlık riskleri oluşturur.


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