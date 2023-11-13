Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan iddiası! "Bunu tüm Türkiye duysun"

Popstar'a katılarak ünlenen Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla tanınıyor. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seren Serengil'e yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan Kanal D'de program yapıyordu o esnada da sana ya Star'dan ya da Show'dan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." dedi.

Popstar Mehtap ise "Star'dan, hem karşı saati hem de senin bilmediğin bir şey var tam yanındaki stüdyo ve onunkinden daha büyük... Ondan sonra ben nasıl mutluyum, okeylediğim anda imza atılacaktı. Stelyo abiyi aradım, ben bunu sizin yayına gelince konuşamadım... Sinan abi orada diye ama benim de kariyerimi baltalayan birileri var orada yani... Bunu tüm Türkiye duysun..." diyerek şu iddialarda bulundu:

"40 BİN TL VERİP..."

"Stelyo'yu aradım; bana ondan uzak dur diyenler de olmuştu... Seda Sayan'ın da ablasının kızı Seda benim yanımda çalışıyordu yanıma da koyan Seda Sayan, programına konuk gittiğimde... Bunlara çok inandım, ama işlerimde bir sıkıntı var... Görüşmeden sonra imza atmadan kimseye söyleme dendi bana ama ben aradım Stelyo'ya söyledim, 'Dur kapat evime gel' dedi. Toplandık gittik. O kadar güveniyorum ki sözleşmeyi filan verdim. Sonra ne olduysa bana sen gel Artı Film ile yapalım atma imza dedi. O zamanın parasıyla bana 40 bin TL verip hiçbir yere çıkmayacaksın dediler. Unutturacaklar beni, güveniyorum ya onlara, 6 ay ekrana çıkmayacaksın filan uzaklaştıracaklardı beni..."

Mehtap Yılmaz Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia etti. Mehtap "Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda'ya dedim ki 'Beni götürdü menajerin imza attırdı' dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan" diyerek sitem etti.





