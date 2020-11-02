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Popüler emlak trendleri araştırmasından çarpıcı sonuçlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ev satın almak isteyenlerle ilgili yapılan emlak trendleri araştırmasına göre, alıcılar trendleri çok umursamıyor. Alıcıların en çok dikkat ettikleri şeylerin başında camların çift camlı pvc pencereler, ısınma için dış cephe izolasyonu ve yer kaplaması geliyor.

Popüler emlak trendleri araştırmasından çarpıcı sonuçlar

2000 kişiyle yapılan yeni emlak trendleri araştırması sonuçlarına göre ev satın almak isteyenlerin en çok dikkat ettikleri noktalar ortaya çıktı. Buna göre; dekorasyon trendleri listede kendine yer bulamazken evin ısıtma sistemi, pencereler ve banyolar ön planda yer aldı. Bunların yanı sıra iki tuvaletli evler en çok tercih sebebi olarak belirtildi.

Açık plan evler, renkli odalar ve son trend dekorasyonların kullanıldığı evlerin ise alıcılar tarafından çok tercih edilmediği ortaya çıktı. Yetişkinlerin neredeyse beşte birinin önümüzdeki altı ay içinde yeni bir ev satın almak istediğini de ortaya koydu.

FAZLADAN TUVALET TERCİH SEBEBİ

Ev satın almak isteyenlerin çoğu evlerde iki tuvalet olmasını istiyor. Son yıllarda çok fazla tercih edilen açık plan evlerin, dekorasyonda sıkça karşımıza çıkan odun sobalarının ve iddialı renklerle boyanmış odaların ev satın almak isteyenler tarafından tercih edilmediği ortaya çıktı. Ev satın almak isteyenlerin yüzde 77’si evin duvarlarının nötr renkler olmasını istediğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü kapıların beyaz olmasını isterken yüzde 73’ü pencerelerin beyaz olmasını tercih ediyor. Ev satın almak isteyenlerin yüzde 53’ü aktif olarak ev dekorasyon trendlerini takip ettiğini söyledi.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre en popüler emlak trendleri...

EN POPÜLER EMLAK TRENDLERİ

  • PVC çift cam
  • İkinci tuvalet
  • Isınma sistemi
  • Fazladan depolama alanı
  • Çim bahçe
  • Duvarlı bahçe
  • Ayrı yaşam alanları
  • Nötr renkli duvarlar
  • Ayrı duş kabini
  • Parke zemin
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