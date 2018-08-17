KADIN

Popun kraliçesi Madonna'nın ilham veren moda stili

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Kariyerinin başlangıcından beri, eşsiz ve olağanüstü bir ikon olan Madonna, 60'ında da olsa ilham vermeye devam ediyor. Kültürel bir ikon ve kariyeri boyunca birçok moda trendine ilham kaynağı olan popun Kraliçesi, 80’li yıllardan bu yana müziğe yön verdiği kadar, ezberlenmiş tüm moda kurallarını da yıktı. İşte 60. yaşını kutlayan Madonna'nın iz bırakan stil evrimi...

Madonna, 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü raflara konduğundan bu yana toplam 300 milyon sattı, 10 da turne gerçekleştirdi. Aynı zamanda "albümü en çok satan kadın şarkıcı" ünvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Gelmiş geçmiş en büyük moda ikonu Madonna

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MTV Müzik Ödülleri, 1984

MTV Müzik Ödülleri, 1984
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İlk konser turnesi The Virgin Tour, 1985

İlk konser turnesi The Virgin Tour, 1985
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Who's That Girl, 1987

Who's That Girl, 1987
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İkonik büstiyer, 1990

İkonik büstiyer, 1990
Madonna’yı Madonna yapan sadece müziği değil elbette. 1990 yılında “Blond Ambition Tour” sırasında giydiği Jean Paul Guiltier tasarımı ikonik büstiyer, Maddy’nin cesur ve yeniliklere açık imajını daha da perçinledi. .
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Oscar Töreni, 1991

Oscar Töreni, 1991
1991 yılında Oscar törenine Marilyn Monroe kılığında katılan Madonna yanında gerçekten dikkat çekici br aksesuar taşıyordu; Michael Jackson. .
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Girlie Show Dünya Turnesi, 1993

Girlie Show Dünya Turnesi, 1993
ABD'li sanatçı Madonna'nın 1993 yılında gerçekleştirdiği dördüncü konser turnesi. Tüm turne kıyafetleri İtalyan Dolce & Gabbana tarafından tasarlandı.
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Ging goth, 1998

Ging goth, 1998
Ray of Light albümünü çıkardıktan sonra saçlarını siyaha boyayan Madonna, kışkırtıcı kıyafet tarzından biraz uzak duruyor.
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Miss American Pie, 2000

Miss American Pie, 2000
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Confessions on a dance floor, 2005

Confessions on a dance floor, 2005
Madonna'nın öncülüğünü yaptığı mayo akımı
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The MDNA konser turnesi, 2012

The MDNA konser turnesi, 2012
Tüm zamanların en yoğun hasılat yapılan turnelerinden biri. İlk kez 1990 yılında giydiği konik sütyeni bu kez 2012 yılında görüyoruz.
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Punk is back, 2013

Punk is back, 2013
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Like a prayer, 2018

Like a prayer, 2018
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Dünyanın en başarılı kadın müzisyeni seçilen Madonna, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini 1998 yılında almıştı.

Dünyanın en başarılı kadın müzisyeni seçilen Madonna, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini 1998 yılında almıştı.
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1990 yılında moda fotoğrafçısı Steven Meisel çekilen fotoğraf, açık artırmada 23 bin 750 dolara satılmıştı.

1990 yılında moda fotoğrafçısı Steven Meisel çekilen fotoğraf, açık artırmada 23 bin 750 dolara satılmıştı.
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Madonna moda ikonu Madonna

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