Popun kraliçesi Madonna'nın ilham veren moda stili

Madonna, 1983'te kendi adını taşıyan ilk albümü raflara konduğundan bu yana toplam 300 milyon sattı, 10 da turne gerçekleştirdi. Aynı zamanda "albümü en çok satan kadın şarkıcı" ünvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Gelmiş geçmiş en büyük moda ikonu Madonna

1 / 14 MTV Müzik Ödülleri, 1984

2 / 14 İlk konser turnesi The Virgin Tour, 1985

3 / 14 Who's That Girl, 1987

4 / 14 İkonik büstiyer, 1990 Madonna’yı Madonna yapan sadece müziği değil elbette. 1990 yılında “Blond Ambition Tour” sırasında giydiği Jean Paul Guiltier tasarımı ikonik büstiyer, Maddy’nin cesur ve yeniliklere açık imajını daha da perçinledi. .

5 / 14 Oscar Töreni, 1991 1991 yılında Oscar törenine Marilyn Monroe kılığında katılan Madonna yanında gerçekten dikkat çekici br aksesuar taşıyordu; Michael Jackson. .

6 / 14 Girlie Show Dünya Turnesi, 1993 ABD'li sanatçı Madonna'nın 1993 yılında gerçekleştirdiği dördüncü konser turnesi. Tüm turne kıyafetleri İtalyan Dolce & Gabbana tarafından tasarlandı.

7 / 14 Ging goth, 1998 Ray of Light albümünü çıkardıktan sonra saçlarını siyaha boyayan Madonna, kışkırtıcı kıyafet tarzından biraz uzak duruyor.

8 / 14 Miss American Pie, 2000

9 / 14 Confessions on a dance floor, 2005 Madonna'nın öncülüğünü yaptığı mayo akımı

10 / 14 The MDNA konser turnesi, 2012 Tüm zamanların en yoğun hasılat yapılan turnelerinden biri. İlk kez 1990 yılında giydiği konik sütyeni bu kez 2012 yılında görüyoruz.

11 / 14 Punk is back, 2013

12 / 14 Like a prayer, 2018

13 / 14 Dünyanın en başarılı kadın müzisyeni seçilen Madonna, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini 1998 yılında almıştı.