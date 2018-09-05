Porno yıldızı din adamıyla evlendi

Jenna Presley adıyla tanınan cinsel içerikli film yıldızı Brittni De La Mora, bir papazla evlendi.

Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti ve her şey değişti

1 / 17 Çift düğünden sonra mesleklerini bırakarak dindar bir hayat yaşamaya başladı.

2 / 17 Yetişkin filmleri sektöründe "Jenna Presley" takma adını kullanan 31 yaşındaki Brittni De La Mora, bir papazla evlendikten sonra mesleğini bırakarak dindar yaşamaya başladı. Yıldızın eşi de evlendikten sonra papazlığı bırakmak zorunda kaldı.

3 / 17 Brittni De La Mora, sektörden ayrıldıktan sonra dindar ve sağlıklı bir hayat sürdüğü ifade edildi. New York Post'a konuşan Mora, "Dünyanın en seksi cinsel içerikli film yıldızı seçildim. İlaçlara binlerce dolar para ödüyordum" ifadelerinde bulundu.

4 / 17 Mora, sektörde yer aldığı zamanlarda, uyuşturucu bağımlılığının bulunduğunu ve hayatına son verme düşüncelerine sahip olduğunu belirtti.

5 / 17 Mora'nın, 375'e yakın sahnesinde yer aldığı ve o zamanlarda aylık 30 bin dolar 31 yaşındaki Mora, 2012 yılında kiliseye gitmeye başladıktan sonra sektöre veda ettiğini, İncil okumaya başladığını ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu ifade etti.

6 / 17 Cornerstone Kilisesi'ne gitmeye başladıktan sonra kocası papaz Richard De La Mora ile tanışan yıldız, kocasıyla iki kitap yazdı ve sektörde çalışanlara İncil'i okumalarını önerdiği belirtildi.

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