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Pornografik sahneler eleştirilmişti! HBO, The Idol için kararını verdi

29.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolleri paylaştığı "The Idol" dizisi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından yerden yere vurulmuştu. HBO, tartışmalı diziyi sadece beş bölümlük kısaltılmış bir sezonun ardından iptal etti.

Kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimlerin yer aldığı The Idol ilk günden beri tartışılıyor.

Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem oyunculuk hem de pornografik sahneler yüzünden eleştiri alıyordu.

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Çıplak sahnelerin de yoğun eleştiri aldığı dizi hakkında HBO'dan beklenen karar geldi.

HBO çok eleştirilen diziyi bir sezon sonrası iptal etti. Yapılan açıklamada "Uzun düşünme ve değerlendirmelerden sonra HBO, yaratıcılar ve yapımcılar ikinci sezona geçmemeye karar verdi" denildi.


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The Idol dizisi rachel ele depp

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