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Porsche Cayenne Turbo GT tanıtıldı! İşte Porsche SUV ailesinin yeni üyesi

30.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche Cayenne model ailesine yeni Porsche Cayenne Turbo GT eklendi. 640 PS güce sahip olan SUV klasmanındaki yeni Cayenne Turbo GT'nin kırdığı bir rekor dahi var. İşte yeni Porsche Cayenne Turbo GT'nin tasarımı ve özellikleri.

Porsche Cayenne Turbo GT tanıtıldı! İşte Porsche SUV ailesinin yeni üyesi

Porsche Cayenne ailesi, otomobil üreticisinin en ikonik modellerinin üyesi olduğu bir aile. Ancak Cayenne ailesine artık SUV segmentini hedefleyen sportif bir üye daha ekleniyor. Bu üye; Porsche Cayenne Turbo GT'den başkası değil.

KARŞINIZDA YENİ PORSCHE CAYENNE TURBO GT

Yeni Cayenne Turbo GT'nin tasarımdan başlayalım. Model, sportif hatlara sahip. Dört kişilik bir model olan Cayenne Turbo GT, Cayenne Turbo Coupé ile karşılaştırıldığında, 17 mm kadar daha alçak. Buna bağlı olarak, hem pasif şasi bileşenleri hem de aktif kontrol sistemleri yeniden tasarlanmış, kullanım ve performans için optimize edilmiş.

Porsche Cayenne Turbo GT-1

Güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Otomobilin arka susturucu da dahil olmak üzere egzoz sistemi, hafif ve özellikle ısıya dayanıklı titanyumdan yapılmış.

Porsche Cayenne Turbo GT-2

İsteğe bağlı olarak yeni Arctic Grey (Arktik Gri) renginde boya ile temin edilebilen Cayenne Turbo GT'de ön görünümü tamamlayan spoyler kenarı ve GT'ye özgü olduğu belirtilen, genişletilmiş yan soğutma havası girişlerine sahip bir ön alt panel yer alıyor. Kontorlu karbon tavan, siyah çamurluk uzantıları, Turbo'ya takılandan 25 mm daha büyük olan uyarlanabilir şekilde uzatılabilen arka spoyler kenarı, arka görünümü tamamlayan karbondan yapılmış difüzör ve 22 inçlik Neodim GT tasarım jantlar da yine ön plana çıkan ögeler arasında.

REKOR KIRAN CAYENNE TURBO GT'NİN MOTORU

Yeni Cayenne Turbo GT, 640 PS güce sahip 4 litrelik çift turbo V8 motor ile geliyor. Daha hızlı değişen sekiz vitesli Tiptronik S ve Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) sistemi de değiştirilmiş. Modelin daha önce ise kırdığı bir rekor olduğunu söylemiştik. Markanın aktardıklarına göre Turbo GT, Nürburgring Nordschleife pistinde 7:38.9 dakikalık dereceye ulaşarak SUV rekoru kırmış durumda.

Porsche Cayenne Turbo GT-3

Nürburgring Nordschleife'de Porsche Cayenne rekoruNürburgring Nordschleife'de Porsche Cayenne rekoru

Cayenne Turbo Coupé'den 90 PS daha fazla güce ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değerine sahip Cayenne Turbo GT, coupe karoserli versiyondan 0,6 saniye daha az bir sürede; 3,3 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yeni SUV modelinin sahip olduğu azami hız da 14 km/sa artarak 300 km/sa hıza çıkıyor.

PORSCHE CAYENNE TURBO GT'NİN İÇ TASARIMI NASIL?

Porsche Cayenne Turbo GT'nin içinden bahsetmeden geçmek olmaz. Otomobilin iç mekanına baktığımızda bizi Alcantara özellikleri karşılıyor. Önde sekiz yönlü spor koltuklar ve ikili spor arka koltuk sistemi otomobilde standart olarak bulunuyor. Turbo GT ile yeni nesil Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemi pazara sunuluyor.

Porsche Cayenne Turbo GT-4

PCM 6.0, Apple CarPlay ile tamamen uyumlu olup, Apple Music ve Apple Podcast'lerin geniş kapsamlı entegrasyonuna da izin veriyor. Bununla birlikte bilgi-eğlence sistemi artık Android Auto'yu da içeriyor.

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Cayenne Turbo GT, eylül ayının ortalarında bayilere sunulacak. Ancak otomobilin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz açıklanmış değil.

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