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Portekiz'de altın vize uygulamasına son verildi

17.02.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz hükümeti, ekim 2012'den bu yana uyguladığı, "Altın Vize" olarak adlandırılan emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesi uygulamasını kaldırdı.

Portekiz'de altın vize uygulamasına son verildi

Portekiz'de son yıllarda emlak fiyatlarının büyük artış göstermesini ve Portekizlilerin tepkilerini dikkate alan sol hükümet, Altın Vize uygulamasını sonlandırarak, kırsal bölgeler hariç turistlere kiralanmak üzere kullanılan apartmanlar için yeni ruhsat verilmemesi önlemlerini aldı.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla ilgili açıklama yapan Başbakan Antonio Costa, emlak sektöründeki spekülasyonlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İrlanda'nın ardından Altın Vize uygulamasına son veren ikinci ülke oldu.

Ülkedeki kayıtlara göre, ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 754 milyon avro gelir elde edildi.

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Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, AB dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 535 yabancı ülke vatandaşı ve onların 20 bine yakın aile üyesi aldı.

Altın Vize'yi en çok Çin'den (5 binden fazla) gelenler alırken, Türkiye'den de 530'un üzerinde kişinin bu haktan yararlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp, en düşük yatırım miktarı da 1 milyon avrodan 1,5 milyon avroya çıkarılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vize Portekiz

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