Post bariatrik cerrahi ile içindeki seni keşfet

Sadece ülkemizde değil dünya genelinde obezite sorunuyla her geçen gün artarak baş etmek zorunda kalıyoruz. Tabi ki hiçbir şey çözümsüz değil! Obezite tedavisi ile zayıflamayı başaranlarda, aşırı kilo alıp vermenin ardından vücutlarında sarkma ve gevşemeler ortaya çıkar. İşte tam da bu sarkma ve gevşemelerin cerrahi müdahalesi ‘Post Bariatrik Cerrahi’dir. Sorunun yanıtı ve daha fazlası için Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, tüm ayrıntıları bizler için açıkladı.

HANGİ BÖLGELERİ KAPSAR?

Aşırı kilo ile mücadele eden hastalar fazla kilolarından kurtulduktan sonra deri sarkması gibi deformasyonlara maruz kalırlar. Post bariatrik cerrahi ile yapılan vücut şekillendirme operasyonları ile bu hastaların vücudu tekrar istenen forma sokulur. Obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler; göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar ve sırttır.

EN UYGUN ZAMAN...

Hasta hedefteki ideal kilosuna ulaşıp bu kilosunu yaklaşık 3 ila 6 ay idame ettirdikten sonra, post bariatrik cerrahi ile vücut şekillendirme ameliyatı yapılır. Hastanın sağlığı ve daha başarılı sonuçlar alınması için bu süre beklenmeli.