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Post bariatrik cerrahi ile içindeki seni keşfet

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 10.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Aşırı kilosu olan ve daha sonra hızlı kilo vererek zayıflayan, özellikle de obezite ameliyatlarından sonra vücutlarında deformasyonlar meydana gelen kişiler post bariatrik cerrahiyi tercih ediyor.

Post bariatrik cerrahi ile içindeki seni keşfet

Sadece ülkemizde değil dünya genelinde obezite sorunuyla her geçen gün artarak baş etmek zorunda kalıyoruz. Tabi ki hiçbir şey çözümsüz değil! Obezite tedavisi ile zayıflamayı başaranlarda, aşırı kilo alıp vermenin ardından vücutlarında sarkma ve gevşemeler ortaya çıkar. İşte tam da bu sarkma ve gevşemelerin cerrahi müdahalesi ‘Post Bariatrik Cerrahi’dir. Sorunun yanıtı ve daha fazlası için Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, tüm ayrıntıları bizler için açıkladı.

HANGİ BÖLGELERİ KAPSAR?

Aşırı kilo ile mücadele eden hastalar fazla kilolarından kurtulduktan sonra deri sarkması gibi deformasyonlara maruz kalırlar. Post bariatrik cerrahi ile yapılan vücut şekillendirme operasyonları ile bu hastaların vücudu tekrar istenen forma sokulur. Obezite operasyonun ardından vücut deformasyonlarının en çok görüldüğü bölgeler; göğüs, göbek bölgesi, kalça, bacak içi, kollar ve sırttır.

EN UYGUN ZAMAN...

Hasta hedefteki ideal kilosuna ulaşıp bu kilosunu yaklaşık 3 ila 6 ay idame ettirdikten sonra, post bariatrik cerrahi ile vücut şekillendirme ameliyatı yapılır. Hastanın sağlığı ve daha başarılı sonuçlar alınması için bu süre beklenmeli.

Bu süre sonunda hasta detaylı bir şekilde muayene edilir. Değerleri istenilen düzeye ulaşmışsa post bariatrik cerrahi ile vücut şekillendirilmeye geçilebilir. Kişinin mevcut fiziki muayenesine ve genel durumuna göre operasyonlar bir ya da birden fazla seanslarda gerçekleştirilir.

Post bariatrik cerrahi operasyonlarından sonra hastaların sağlıklı, sürdürülebilir bir beslenme ve günlük egzersizler içeren bir yaşam tarzını benimsemesi gerekir. Doktorun tavsiye ve önerileri mutlaka yerine getirilmelidir.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞ

Operasyonlar hastanın ihtiyacına göre bir ya da birkaç seansta uygulanabilir. Tüm vücudu kapsayan operasyonda karın, bel ve kalçadaki sarkmalar bir arada tedavi edilir. Ayrıca hastanın kendi yağ dokusu, hacim kaybeden bölgeye transfer edilebilir. Fazla cilt dokusu çıkarılır ve germe işlemi tamamlanır.

Genel anestezi altında ortalama 3-4 saat arasında süren bir operasyondur. Hastanede kalış süresi operasyona göre değişir. Ameliyatın ardından hastalar, 3 gün hastanede yatırılır, sonrasında taburcu edilir. 3-6 hafta arasında bir süreyle bandaj ve korse kullanımı önerilir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Anahtar Kelimeler:
Post Bariatrik Cerrahi Obezite ameliyatları

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