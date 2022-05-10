HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint'te neler Yapılabilir?

PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint'te neler Yapılabilir?

09.05.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft Office programları içerisinde yer alan PowerPoint ile sunu hazırlanır. Eğitim ve iş hayatında sıkça kullanılan PowerPoint üzerinden animasyon, metin, resim, video gibi içeriklerle sunumlar oluşturulur. PowePoint özellikleri sayesinde sunum yapılan kitlenin dikkatini çekmek oldukça kolaydır. Power Point özellikleri nelerdir?

PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint'te neler Yapılabilir?

İçindekiler

  • PowerPoint’te Neler yapılır?
  • PowerPoint Ne İşe Yarar?
  • PowerPoint Kimler Tarafından Kullanılır?
  • PowerPoint Nasıl Kullanılır?
  • PowerPoint Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

PowerPoint; sunu oluşturma ve düzenleme için kullanılan bir uygulamadır. PowerPoint, slayt isimli dosyalardan oluşur. Slaytların birleştirilmesiyle sunumlar meydana gelir. PowerPoint’te birçok kategoride çalışmalar yapılır. Profesyonel sunumları hazırlamak için kullanılır. Uygulama üzerindeki sunu şablonları, kurumsal kimliği ifade eder. PowerPoint özellikleri bakımından çok gelişmiş programdır.

PowerPoint’te Neler yapılır?

PowerPoint programı ile aşağıda belirttiğimiz işlemler yapılabilir:

  • Düz metinli sunum hazırlanır.
  • Klavye kısayol tuşlarından yararlanılır.
  • Projektör yardımıyla sunumlar yapılabilir.
  • Ses efektleri eklenebilir.
  • Animasyon hazırlanabilir.
  • Ses, video, resim ve grafik sunulara eklenebilir.
  • Sinematik hareket ve geçişler kullanılabilir.
  • Çıktısını almadan tüm çalışma incelenebilir.
  • Makrolarla çalışmaya olanak verir. Makroları oluşturur ve çalıştırır,
  • Sunular “.PPTX”, “.PPT” şeklinde kaydedildiği zaman çalışma daha sonra açıp düzenlenebilir.
  • Metinli sunumları farklı renk ve boyutlarda oluşturmak mümkündür.
  • Sunu “.PPSX” ya da “.PPS” uzantılı kaydedilirse üzerinde düzenleme yapmak imkânsız olur.
  • 3 boyutlu nesneler eklenebilir.
PowerPoint tam ekran yapma: PowerPoint sunumu tam ekranda oynatma nasıl yapılır?PowerPoint tam ekran yapma: PowerPoint sunumu tam ekranda oynatma nasıl yapılır?

PowerPoint Ne İşe Yarar?

PowerPoint; herhangi bir konuyla ilgili açıklama oluşturulurken görsellerle desteklenmesini sağlar. Bu sayede konu hem ilgi çekici hem de güçlü anlatımla sunulmuş olur. O yüzden birçok kişi çalışmalarında PowerPoint’ten yararlanır.

PowerPoint’ten yararlanarak bir konuyla ilgili profesyonel slayt hazırlanabilir. Sunum hazırlamada kullanılan PowerPoint, özellikleri bakımından ortaya kurumsal çalışmalar çıkarır.

PowerPoint sunumları ile hitap edilen kitlenin dikkatini çekme konusunda sorun yaşanmaz. Sağlık, eğitim gibi pek çok alanda PowerPoint kullanımı söz konusudur.

Özellikle iş hayatında kapsamlı rapor ve sunum hazırlamak için kullanılır. Metindeki maddeleme işaretleri ve numaralar çalışmanın etkisini artırır. Metnin alt simge ve üst simge şeklinde biçimlendirilmesi de çalışmaya profesyonellik katar.

PowerPoint grafik ekleme: PowerPoint'te çizelge ve grafik kullanımı nasıl yapılır?PowerPoint grafik ekleme: PowerPoint'te çizelge ve grafik kullanımı nasıl yapılır?

PowerPoint Kimler Tarafından Kullanılır?

PowerPoint; işletme ve eğitim kurumlarında sunum işleri için kullanılır. Program ile oluşturulan sunular görsellik anlamında kitleye daha çok hitap eder.

PowerPoint ile oluşturulan projelerin başarısı çok yüksektir. Programla oluşturulan slaytlar, estetik görünüme sahiptir. Birçok meslek grubu, projelerini PowerPoint üzerinden yürütür.

  • Çözünürlüğü yüksek görsel ile hareketli slaytlar şeklinde sunum hazırlanır.
  • KOBİ ve global birçok işletme, proje oluşturmak için bu uygulamadan yararlanır. Programla kurumsal çalışmalar ortaya çıkar.
  • Farklı grafik, tablo, metin ve çizimler oluşturularak, sayfalar arasında geçiş sağlanır.
  • Sunumlara animasyon ve ses efekti ekleyerek profesyonel çalışma oluşturulur.

PowerPoint Nasıl Kullanılır?

  • İlk olarak PowerPoint sayfası üzerinden “Ekle” butonuna tıklanır.
  • Kullanıcı, “Yeni Slayt” kısmından “Tasarım” alanına giriş yaparak, dilediği tasarımı seçebilir.
  • Başlık eklemeyle ilgili kısma basılıp, konuyla alakalı başlık oluşturulur.
  • Sol üst köşedeki “Yeni Slayt” üzerinden, sunu hazırlanır.
  • Sunu içerisinde resimlere yer vermeyi düşünüyorsanız, “Resimler” alanına tıklanır. Slayt içerisindeki resim boyutlarını kullanıcı kendisi belirler.
  • Resimle birlikte metinde kullanılır. Bunun için “Ekle” menüsünden “Metin Kutusu” alanına tıklanır. Fare ile yazının yazılacağı kısım seçilir.
  • Kullanıcı metni yazdıktan sonra yazı rengi ve boyutunu ayarlar.
  • “Animasyonlar” menüsü üzerinden slayta farklı efektler koyulur.
  • “Giriş” alanından tüm ayarlar yapılır.

PowerPoint Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

PowerPoint hazırlanırken;

  • Slayt sayısı az olmalı,
  • Yazı tipi boyutu, 30 ve üzeri seçilmeli,
  • Kısa cümleler tasarlanmalı,
  • Sunumlar göz yormamalı,
  • Metinlere uyumlu görsel kullanılmalı,
  • Sunumlar kitleye hitap etmeli,
  • Tema anlatılmak istenen düşüncenin önüne kesinlikle geçmemeli,
  • Slaytlarda çok yazı ve resim kullanılması, hitap edilen kitlenin sıkılmasına neden olur. Konuya uygun oranda yazı ve görsel kullanımı daha sağlıklı olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileriAnnenize hediye edebileceğiniz elektrikli ev aleti önerileri
AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.