PowerPoint özellikleri nelerdir? PowerPoint'te neler Yapılabilir?

PowerPoint; sunu oluşturma ve düzenleme için kullanılan bir uygulamadır. PowerPoint, slayt isimli dosyalardan oluşur. Slaytların birleştirilmesiyle sunumlar meydana gelir. PowerPoint’te birçok kategoride çalışmalar yapılır. Profesyonel sunumları hazırlamak için kullanılır. Uygulama üzerindeki sunu şablonları, kurumsal kimliği ifade eder. PowerPoint özellikleri bakımından çok gelişmiş programdır.

PowerPoint’te Neler yapılır?

PowerPoint programı ile aşağıda belirttiğimiz işlemler yapılabilir:

Düz metinli sunum hazırlanır.

Klavye kısayol tuşlarından yararlanılır.

Projektör yardımıyla sunumlar yapılabilir.

Ses efektleri eklenebilir.

Animasyon hazırlanabilir.

Ses, video, resim ve grafik sunulara eklenebilir.

Sinematik hareket ve geçişler kullanılabilir.

Çıktısını almadan tüm çalışma incelenebilir.

Makrolarla çalışmaya olanak verir. Makroları oluşturur ve çalıştırır,

Sunular “.PPTX”, “.PPT” şeklinde kaydedildiği zaman çalışma daha sonra açıp düzenlenebilir.

Metinli sunumları farklı renk ve boyutlarda oluşturmak mümkündür.

Sunu “.PPSX” ya da “.PPS” uzantılı kaydedilirse üzerinde düzenleme yapmak imkânsız olur.

3 boyutlu nesneler eklenebilir.

PowerPoint Ne İşe Yarar?

PowerPoint; herhangi bir konuyla ilgili açıklama oluşturulurken görsellerle desteklenmesini sağlar. Bu sayede konu hem ilgi çekici hem de güçlü anlatımla sunulmuş olur. O yüzden birçok kişi çalışmalarında PowerPoint’ten yararlanır.

PowerPoint’ten yararlanarak bir konuyla ilgili profesyonel slayt hazırlanabilir. Sunum hazırlamada kullanılan PowerPoint, özellikleri bakımından ortaya kurumsal çalışmalar çıkarır.

PowerPoint sunumları ile hitap edilen kitlenin dikkatini çekme konusunda sorun yaşanmaz. Sağlık, eğitim gibi pek çok alanda PowerPoint kullanımı söz konusudur.

Özellikle iş hayatında kapsamlı rapor ve sunum hazırlamak için kullanılır. Metindeki maddeleme işaretleri ve numaralar çalışmanın etkisini artırır. Metnin alt simge ve üst simge şeklinde biçimlendirilmesi de çalışmaya profesyonellik katar.

PowerPoint Kimler Tarafından Kullanılır?

PowerPoint; işletme ve eğitim kurumlarında sunum işleri için kullanılır. Program ile oluşturulan sunular görsellik anlamında kitleye daha çok hitap eder.

PowerPoint ile oluşturulan projelerin başarısı çok yüksektir. Programla oluşturulan slaytlar, estetik görünüme sahiptir. Birçok meslek grubu, projelerini PowerPoint üzerinden yürütür.

Çözünürlüğü yüksek görsel ile hareketli slaytlar şeklinde sunum hazırlanır.

KOBİ ve global birçok işletme, proje oluşturmak için bu uygulamadan yararlanır. Programla kurumsal çalışmalar ortaya çıkar.

Farklı grafik, tablo, metin ve çizimler oluşturularak, sayfalar arasında geçiş sağlanır.

Sunumlara animasyon ve ses efekti ekleyerek profesyonel çalışma oluşturulur.

PowerPoint Nasıl Kullanılır?

İlk olarak PowerPoint sayfası üzerinden “Ekle” butonuna tıklanır.

Kullanıcı, “Yeni Slayt” kısmından “Tasarım” alanına giriş yaparak, dilediği tasarımı seçebilir.

Başlık eklemeyle ilgili kısma basılıp, konuyla alakalı başlık oluşturulur.

Sol üst köşedeki “Yeni Slayt” üzerinden, sunu hazırlanır.

Sunu içerisinde resimlere yer vermeyi düşünüyorsanız, “Resimler” alanına tıklanır. Slayt içerisindeki resim boyutlarını kullanıcı kendisi belirler.

Resimle birlikte metinde kullanılır. Bunun için “Ekle” menüsünden “Metin Kutusu” alanına tıklanır. Fare ile yazının yazılacağı kısım seçilir.

Kullanıcı metni yazdıktan sonra yazı rengi ve boyutunu ayarlar.

“Animasyonlar” menüsü üzerinden slayta farklı efektler koyulur.

“Giriş” alanından tüm ayarlar yapılır.

PowerPoint Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

PowerPoint hazırlanırken;

Slayt sayısı az olmalı,

Yazı tipi boyutu, 30 ve üzeri seçilmeli,

Kısa cümleler tasarlanmalı,

Sunumlar göz yormamalı,

Metinlere uyumlu görsel kullanılmalı,

Sunumlar kitleye hitap etmeli,

Tema anlatılmak istenen düşüncenin önüne kesinlikle geçmemeli,

Slaytlarda çok yazı ve resim kullanılması, hitap edilen kitlenin sıkılmasına neden olur. Konuya uygun oranda yazı ve görsel kullanımı daha sağlıklı olur.



