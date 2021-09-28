Yeni koltuk takımı için 10 binlerce lira harcamayın! Pratik koltuk temizliği için altın değerinde tüyolar

Sürekli kullandığınız koltuklarınız kirlendiğinde yeni koltuk almak size pahalıya mal olabilir. Neyse ki koltuklarınızın üzerinde oluşan lekeleri ve kirleri çıkartmanın bazı yöntemleri var. Hangi tür koltukları nasıl temizlemek gerekir? Temizlik esnasında ne kullanmalısınız? İşte tüm bu sorulara açıklık getirmek için pratik koltuk temizliği ile ilgili tüyoları sizlerle paylaşıyoruz...
Koltuk temizliği yaparken çamaşır suyu ve alkol kullanmamalısınız.
Koltuklarınızı silerken çok fazla güç uygulayıp bastırmamalısınız.
Koltuk kumaşını temizlik malzemesiyle çok ıslatmamalısınız.
Lekelenmiş koltuğunuzun güneşe maruz kalmasını engellemelisiniz.
Koltuklarınızı temizlerken halı yıkama makinesi kullanmamalısınız.
Koltuklarınızı soba, petek gibi ısıtıcılar ile arasında en az 1 metre uzaklık olacak şekilde yerleştirmelisiniz.
Koltuklarınızın üzerine çok sıcak yiyecek ve içecekleri koymayın.
Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise koltuğun hangi malzemeden yapıldığı.
MALZEMELER
Yarım fincan sirke
HAZIRLANIŞI
Zeytinyağı ve sirkeyi derin bir kaba dökerek iyice karıştırın. Daha sonra karışımı bir sprey şişesine aktarın.
Deri koltuğunuz üzerine bu sprey şişesine koyduğunuz karışımı püskürtün.
Nemli ve yumuşak bir bezle çok fazla bastırmadan koltuğu iyice silin.
MALZEMELER
1 fincan ılık su
1 kahve fincanı sirke
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri eriyene kadar güzelce karıştırın.
Karışımı yine bir sprey şişesine aktarın.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı
HAZIRLANIŞI
Malzemeleri bir sprey şişesi içerisinde çalkalayın.
Koltuğun lekeli bölümüne püskürtün.
Bu karışımın yüzeyde bir süre kalması için zaman tanıyın.
Nemli ve ılık bir bez ile koltuk yüzeyini bastırmadan ovalayın.
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