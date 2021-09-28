KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yeni koltuk takımı için 10 binlerce lira harcamayın! Pratik koltuk temizliği için altın değerinde tüyolar

Yeni koltuk takımı için 10 binlerce lira harcamayın! Pratik koltuk temizliği için altın değerinde tüyolar

28.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimizdeki koltuklar gün içerisinde en çok vakit geçirdiğimiz eşyaların en başında geliyor. Kitap okurken, televizyon izlerken veya sevdiklerinizi ağırlarken koltuklarınız istemeden de olsa kirlenebilir. Kirlenen koltukları temizlemek ise bir çileye dönüşebilir ama korkmayın! Bu yazımızı dikkatlice okuyarak koltuklarınızı eski temiz haline getirebilirsiniz.

Yeni koltuk takımı için 10 binlerce lira harcamayın! Pratik koltuk temizliği için altın değerinde tüyolar

Sürekli kullandığınız koltuklarınız kirlendiğinde yeni koltuk almak size pahalıya mal olabilir. Neyse ki koltuklarınızın üzerinde oluşan lekeleri ve kirleri çıkartmanın bazı yöntemleri var. Hangi tür koltukları nasıl temizlemek gerekir? Temizlik esnasında ne kullanmalısınız? İşte tüm bu sorulara açıklık getirmek için pratik koltuk temizliği ile ilgili tüyoları sizlerle paylaşıyoruz...

KOLTUK TEMİZLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Koltuk temizliği yaparken çamaşır suyu ve alkol kullanmamalısınız.

  • Koltuklarınızı silerken çok fazla güç uygulayıp bastırmamalısınız.

  • Koltuk kumaşını temizlik malzemesiyle çok ıslatmamalısınız.

  • Lekelenmiş koltuğunuzun güneşe maruz kalmasını engellemelisiniz.

  • Koltuklarınızı temizlerken halı yıkama makinesi kullanmamalısınız.

  • Koltuklarınızı soba, petek gibi ısıtıcılar ile arasında en az 1 metre uzaklık olacak şekilde yerleştirmelisiniz.

  • Koltuklarınızın üzerine çok sıcak yiyecek ve içecekleri koymayın.

  • Koltuklarınızı tozlanmaya karşı düzenli olarak temizlemelisiniz.

Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise koltuğun hangi malzemeden yapıldığı.

DERİ KOLTUKLARDA SİRKE VE ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

MALZEMELER

  • Yarım fincan sirke

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Zeytinyağı ve sirkeyi derin bir kaba dökerek iyice karıştırın. Daha sonra karışımı bir sprey şişesine aktarın.

  • Deri koltuğunuz üzerine bu sprey şişesine koyduğunuz karışımı püskürtün.

  • Nemli ve yumuşak bir bezle çok fazla bastırmadan koltuğu iyice silin.

  • Deri koltuklarınıza zarar vereceği için temizlik esnasında kesinlikle kimyasal deterjan kullanmayın.

PAMUKLU KOLTUKLAR İÇİN SABUN VE SİRKE

MALZEMELER

  • 1 fincan ılık su

  • 1 kahve fincanı sirke

  • Çeyrek su bardağı Arap sabunu veya sıvı sabun

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri eriyene kadar güzelce karıştırın.

  • Karışımı yine bir sprey şişesine aktarın.

  • Spreyi koltuğun lekeli kısmına püskürtün ve nemli bir bez ile çok bastırmadan iyice silin.

KADİFE KOLTUKLAR İÇİN BULAŞIK DETERJANI

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

  • 1 bardak ılık su

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri bir sprey şişesi içerisinde çalkalayın.

  • Koltuğun lekeli bölümüne püskürtün.

  • Bu karışımın yüzeyde bir süre kalması için zaman tanıyın.

  • Nemli ve ılık bir bez ile koltuk yüzeyini bastırmadan ovalayın.

  • Son olarak yüzeyin kurumasını bekleyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarını paylaştı! Asıl dikkat çeken...

Bikinili pozlarını paylaştı! Asıl dikkat çeken...

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Evliliği çatırdayan Bensu Soral’ın bikinili paylaşımı tepki çekti

Evliliği çatırdayan Bensu Soral’ın bikinili paylaşımı tepki çekti

Ebru Yaşar'dan tartışma yaratacak sözler

Ebru Yaşar'dan tartışma yaratacak sözler

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Bugün beklemediğiniz haberler alabilirsiniz!

Bugün beklemediğiniz haberler alabilirsiniz!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Aklınıza hemen çöp gelmesin

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.