Yeni koltuk takımı için 10 binlerce lira harcamayın! Pratik koltuk temizliği için altın değerinde tüyolar

Sürekli kullandığınız koltuklarınız kirlendiğinde yeni koltuk almak size pahalıya mal olabilir. Neyse ki koltuklarınızın üzerinde oluşan lekeleri ve kirleri çıkartmanın bazı yöntemleri var. Hangi tür koltukları nasıl temizlemek gerekir? Temizlik esnasında ne kullanmalısınız? İşte tüm bu sorulara açıklık getirmek için pratik koltuk temizliği ile ilgili tüyoları sizlerle paylaşıyoruz...

KOLTUK TEMİZLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koltuk temizliği yaparken çamaşır suyu ve alkol kullanmamalısınız.

Koltuklarınızı silerken çok fazla güç uygulayıp bastırmamalısınız.

Koltuk kumaşını temizlik malzemesiyle çok ıslatmamalısınız.

Lekelenmiş koltuğunuzun güneşe maruz kalmasını engellemelisiniz.

Koltuklarınızı temizlerken halı yıkama makinesi kullanmamalısınız.

Koltuklarınızı soba, petek gibi ısıtıcılar ile arasında en az 1 metre uzaklık olacak şekilde yerleştirmelisiniz.

Koltuklarınızın üzerine çok sıcak yiyecek ve içecekleri koymayın.

Koltuklarınızı tozlanmaya karşı düzenli olarak temizlemelisiniz.

Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise koltuğun hangi malzemeden yapıldığı.

DERİ KOLTUKLARDA SİRKE VE ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

MALZEMELER

Yarım fincan sirke

Yarım su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağı ve sirkeyi derin bir kaba dökerek iyice karıştırın. Daha sonra karışımı bir sprey şişesine aktarın.

Deri koltuğunuz üzerine bu sprey şişesine koyduğunuz karışımı püskürtün.

Nemli ve yumuşak bir bezle çok fazla bastırmadan koltuğu iyice silin.

Deri koltuklarınıza zarar vereceği için temizlik esnasında kesinlikle kimyasal deterjan kullanmayın.

PAMUKLU KOLTUKLAR İÇİN SABUN VE SİRKE

MALZEMELER

1 fincan ılık su

1 kahve fincanı sirke

Çeyrek su bardağı Arap sabunu veya sıvı sabun

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri eriyene kadar güzelce karıştırın.

Karışımı yine bir sprey şişesine aktarın.

Spreyi koltuğun lekeli kısmına püskürtün ve nemli bir bez ile çok bastırmadan iyice silin.

KADİFE KOLTUKLAR İÇİN BULAŞIK DETERJANI

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

1 bardak ılık su

HAZIRLANIŞI