Preeklampsi nedir? Hamilelerde tansiyon neden önemli? Anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler...

Halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ şeklinde ifade edilen durumun, tıp literatüründe ‘preeklampsi’ olarak adlandırıldığını söyleyen Op. Dr. Latif Küpelioğlu, "Bildiğiniz besin zehirlenmesi ile hiçbir alakası yoktur. Genellikle yüksek tansiyon, el, ayak ve yüzde şişlik, idrarda fazla proteinin atılması şikayeti ile karakterize olmuş bir durumdur" dedi. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, gebelik zehirlenmesi hakkında bilgi verdi…

AĞRI VE BULANIK GÖRME GELİŞİR

Preeklampsinin hafif ve orta şiddetli olmak üzere iki sınıfta incelendiğini belirten Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, "Hafif preeklampsi vakasında tansiyon değerleri 140/90 mmHg ya da daha fazla görülebilir. Proteinin idrarla dışarıya atılması ciddi bir durum durumdur ancak hafif preeklampside daha az görülür. Şiddetli preeklampsi vakalarında ise günlük olarak 2 gramdan fazla protein vücut dışına atılır. Şiddetli preeklampside tansiyon değerleri 160/110 mmHg’nin üzerindedir. Ayrıca fazla proteinin atılması ile karaciğer testlerinde yükselme, trombosit hücre miktarında azalma, kronik baş ağrısı, görmede bulanıklık ve karaciğer bölgesinde kramp tarzı ağrı ortaya çıkabilir” dedi.