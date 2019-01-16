Preeklampsi nedir? Hamilelerde tansiyon neden önemli? Anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler...

Halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ şeklinde ifade edilen durumun, tıp literatüründe ‘preeklampsi’ olarak adlandırıldığını söyleyen Op. Dr. Latif Küpelioğlu, "Bildiğiniz besin zehirlenmesi ile hiçbir alakası yoktur. Genellikle yüksek tansiyon, el, ayak ve yüzde şişlik, idrarda fazla proteinin atılması şikayeti ile karakterize olmuş bir durumdur" dedi. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, gebelik zehirlenmesi hakkında bilgi verdi…
AĞRI VE BULANIK GÖRME GELİŞİR
Preeklampsinin hafif ve orta şiddetli olmak üzere iki sınıfta incelendiğini belirten Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, "Hafif preeklampsi vakasında tansiyon değerleri 140/90 mmHg ya da daha fazla görülebilir. Proteinin idrarla dışarıya atılması ciddi bir durum durumdur ancak hafif preeklampside daha az görülür. Şiddetli preeklampsi vakalarında ise günlük olarak 2 gramdan fazla protein vücut dışına atılır. Şiddetli preeklampside tansiyon değerleri 160/110 mmHg’nin üzerindedir. Ayrıca fazla proteinin atılması ile karaciğer testlerinde yükselme, trombosit hücre miktarında azalma, kronik baş ağrısı, görmede bulanıklık ve karaciğer bölgesinde kramp tarzı ağrı ortaya çıkabilir” dedi.
GÖZ MUAYENESİ DE YAPILMALI!
Kritik nokta, tansiyon ölçümünün düzenli ve dikkatli yapılmasıdır. Hafif preeklampsi vakalarında tansiyon 140/90 mmHg, şiddetli preeklampsi durumunda 160/110 mmHg üzerinde görülür. Bunun dışında idrarla dışarıya atılan protein miktarı, böbrek ve karaciğer fonksiyon durumları için yapılan testlerin ve göz muayenesinin ardından kolaylıkla tanı koyulabilir, tanıdan sonra gerekli takip ve kontrol planı başlatılır.
Gebelik zehirlenmesinin; 35 yaş ve üzeri anne adaylarında, ilk hamileliklerde (nulliparite), önceki gebeliklerinde preeklampsi hikayesi bulunanlarda, gebelikten önce kronik hipertansiyonu olanlarda, önceki hamileliklerde anne karnında bebek ölümü, gelişme geriliği ve dekolman gibi olumsuz komplikasyonların yaşandığı vakalarda görülme riskinde daha yüksektir.
ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR
İdrarla dışarı atılan protein miktarında artış, tansiyonun 160/100 mmHg olması, idrara çıkma ihtiyacının azalması, görme bozuklukları, mide ağrısı ve trombosit hücre miktarında düşüş ile birlikte beyinde ödem oluşması sonucu eklampsi görülmektedir.
Ayrıca beyin kanaması, kalp yetmezliği, pıhtılaşma bozukluğu, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği, bebekte gelişme geriliği, erken doğum ve bebeğin anne karnında ölümü ile sonuçlanabilen durumlara yol açabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.
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