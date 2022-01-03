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Prens Andrew'u cinsel saldırı ile suçlayan kadının Epstein ile yaptığı anlaşma açıklanacak

03.01.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virginia Giuffre'nin cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile 2009 yılında vardığı mahkeme dışı anlaşmanın içeriği ilk kez açıklanacak. Bu anlaşma, Giuffre'nin Epstein'in eski dostu ve İngiltere Kraliçesi'nin ortanca oğlu Prens Andrew'a açtığı davanın düşmesi ihtimalini doğurabilir.

Prens Andrew'u cinsel saldırı ile suçlayan kadının Epstein ile yaptığı anlaşma açıklanacak

Cinsel suçlardan yargılanıp hüküm giyen ve cezaevinde hayatına son veren Jeffrey Epstein'in, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için yaptığı anlaşmanın içeriği açıklanacak.

Bu kararın içeriği Giuffre'nin, Epstein yoluyla 17 yaşındayken tanıştığı İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew'u da cinsel saldırıyla suçlayarak açtığı davayı etkileyebilir.

Avukatları, ABD'de yargıç kararıyla açıklanması beklenen Giuffre-Epstein anlaşmasının, Prens Andrew'un, Giuffre tarafından açılan davada yargılanmasına hukuken engel olabileceğini düşünüyor.

Prens Andrew, hakkındaki 'çocuk yaşta birine cinsel saldırıda bulunma' suçlamasını yıllardır reddediyor.

Anlaşma, şikayetçi Virginia Roberts adıyla da bilinen Virginia Giuffre ile 2019 yılında cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein arasında 2009 yılında yapılmıştı.

Prens Andrew'un avukatı Brettler daha önce New York'taki bir duruşmada, bu anlaşmanın, Prens Andrew ve suçlanan diğer kişileri, Guiffre tarafından dile getirilen iddialar karşısında hukuki sorumluluktan kurtardığını söylemişti.

Giuffre tarafından açılan bireysel davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan, Salı günü görüntülü bir görüşme yapacak ve York Dükü'nün avukatlarının davanın düşmesi talebini dinleyecek.

Prens neyle suçlanıyor?

Virginia Giuffre henüz 18 yaşından küçük olduğu dönemde, Kraliçe'nin oğlunun kendisine Londra, New York ve Virgin adalarında cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek dava açmıştı.

Guiffre açıklanmayan miktarda tazminat talep ediyor. Söylentilere göre tazminat talebi milyonlarca doları bulabilir.

Guiffre şikayet dilekçesinde yargılanıp hüküm giyen eski milyarder banker Jeffrey Epstein tarafından Andrew'a seks için sunulduğunu, o sırada 17 yaşında olduğunu yani Amerikan yasalarına göre çocuk sayıldığını söylüyor.

61 yaşındaki Prens Andrew 2019 yılında iddiaları yalanladığı BBC'nin Newsnight programında "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum" demişti. Ancak Prens Andrew ve Guiffre'nin birlikte göründüğü fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Yargıç Kaplan geçen hafta Prens'in avukatlarının, şu anda 38 yaşında olan ve Avustralya'da yaşadığı düşünülen davacı Giuffre'nin yeri tespit edilinceye kadar davayı durdurma talebini reddetmişti.

Geçen hafta davacı Virginia Giuffre'nin avukatları ayrıca Prens Andrew'un terlemesine engel olan bir rahatsızlığı olduğu iddiasının kanıtlanmasını talep etmişti.

Prens Andrew 2019 yılında çıktığı BBC programında, Giuffre'nin anlatımındaki kendisinin aşırı terlediğine ilişkin ifadelere dikkat çekerek, bunların gerçek olamayacağını çünkü ordu mensubu olarak Falkland savaşına katıldığı dönemde ateş altında adrenalin fazlası yüzünden bir süre terleyememesine yol açan bir rahatsızlık yaşadığını söylemişti.

Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi ve Prens Andrew'un arkadaşı Ghislaine Maxwell de geçen hafta sonuçlanan davasında küçük yaştaki kızlar bulup yakınlaşarak, kendilerini istismar eden milyarder sevgilisiyle tanıştırmaktan suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edildi.

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