Prens William ile Kate Middleton'u ayırmak için her yolu denemiş

Öyle ki Kate Middleton'un kraliyet ailesine uygun olmadığı düşüncesiyle harekete geçen Camilla Parker Bowles, bir süre de olsa amacına ulaşmayı başardı.

İngiliz Kraliyet ailesinden şoke eden haber geldi!

1 / 13 Christopher Anderson'ın kaleme aldığı Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne" adlı kitapta yer alan iddialara göre Prens Charles'ın karısı Camilla Parker Bowles, üvey oğlu Prens William'ın Kate Middleton'dan ayrılması için elinden geleni yaptı.

2 / 13 Anderson'ın kitapta öne sürdüğüne göre, 2005 yılında Prens Charles ile evlenen Camilla Parker Bowles, Kate Middleton'ın kraliyet ailesine uygun olmadığını ileri sürerek hemen bu ilişkinin bitmesini istemiş.

3 / 13 Kate Middleton ve Prens William, henüz İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. Uzun süre birlikle olduktan sonra ayrıldılar. Fakat ayrılığa uzun süre dayanamayan çift, sonra tekrar bir araya geldi. Aradan çok geçmeden de nişanlanıp evlendiler.

4 / 13 Anderson kitabında Camilla Parker BowleS'un, kocası Prens Charles'ı etkileyerek oğlu Prens William'ı Kate Middleton'dan ayrılmaya ikna etmesini istedi.

5 / 13 Nasıl oldu bilinmez ama Parker Bowles bir ara bu amacına ulaştı sayılır. Prens William ile Kate Middleton, altı yıllık birlikteliğin ardından 2007'de yollarını ayırdı. Ancak Camilla Parker Bowles'un sevinci kursağında kaldı ve yeniden barıştılar.

6 / 13 Prens William, nişanlandıktan sonra verdiği bir röportajda bu dönemi "Çok gençtik ve farklı karakterlerimiz vardı. İkimiz de kendimizi keşfetmeye çalışıyorduk. İkimiz de büyüyorduk. Zaten sonra işler daha iyi gitmeye başladı" diyerek anlatmıştı.

7 / 13 Kate Middleton da ayrılık sürecine ilişkin olarak, hayatının kötü bir dönemi olduğunu ama o zorlukların kendisini güçlendirdiğini söylemişti.

8 / 13 Bütün bu açıklamalara rağmen çiftin asla açıklamadığı bir ayrıntı var: O dönemdeki ayrılıklarının gerçek sebebi. İkisi de genel cümlelerle konuyu anlatıyor.

9 / 13 2007 yılının mart ayından ayrılan çift, aynı yıl ekim ayında tekrar barıştı. Bu ayrılık onların ilişkisini kötü etkilemedi ve 2011 yılında da evlendiler.

10 / 13 Camilla Parker Bowles ile Prens Charles yaklaşık 34 yıl boyunca aşk yaşadılar. Hatta bunun bir bölümünde Prens Charles, Prenses Diana ile evliydi. Hatta çiftin boşanma sebepleri arasında en önemlisinin bu ilişki olduğu da konuşuldu.

11 / 13 Prens Charles ile Camilla Parker Bowles, 1971 yılında bir polo maçı sırasında tanıştı. Charles ile Diana evlendikten sonra da bu ilişkiyi ısrarla sürdürdü Camilla. Hatta onun yasak aşk yaşadıkları sırada Prens Charles'a Benim büyük büyükannem, senin büyük büyükbabanın metresiydi... Öyleyse biz de aşkımıza devam edebiliriz" dediği bile ileri sürülüyor.

12 / 13 Öyle ya da böyle Camilla Parker Bowles, gönüllerin prensesi Diana'nın mutluluğunun üzerinde kara bulutlar oluşturan kadın olarak anıldı.