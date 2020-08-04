Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi. Çakır'ın değerlendirmesine göre Malatya'daki depremin şiddetli hissedilmesine, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice İlçesinde meydana gelen deprem neden oldu. Çakır, bugün meydana gelen depremin ardından ise, tehlikeli olan alanın Malatya ile Kahramanmaraş'ın güneyindeki hat boyunca olabileceğini vurguladı. Beklenen depremin büyüklüğü ise 6.5'in üzerinde olabilir.

ELAZIĞ DEPREMİNİN ARTÇISI

Malatya'da meydana gelen depremin, 24 Ocak tarihinde olan Elazığ depreminin yarattığı artçı şoklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakır, “Bu büyük depremin kırığı, Hazar Gölü'nün batısından Pütürge'ye kadar uzanmıştı. Deprem de yine Pütürge civarında oldu. Yani kırığın batı ucunda meydana geldi. Elde edilen lokasyona yani depremin yeri ve mekanizmasına baktığımızda, çok büyük bir olasılıkla bu deprem Doğu Anadolu Fayı'nın kendisinde meydana geldi. Tahminlerimiz doğru ise yani ana fay üzerinde meydana geldiyse, bu fay üzerindeki kırık büyümüştür. Şu an farklı çözümler sunuluyor büyüklük ile ilgili ama en son 5.7 olduğu söylendi. Dolayısıyla çok büyük bir alan kırmaz. 5-10 kilometrelik bir parça kırmıştır en fazla. Derinliği konusunda da net bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.